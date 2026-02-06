Одеса
Лактібіан імуно (Lactibian immuno)

Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Одеса, вул. Преображенська, 42
0.5 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
1074,60
Економія при броні: -53,82 грн
1020,78 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
0.7 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
908,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 71
0.9 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
908,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
0.9 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
1074,60
Економія при броні: -53,82 грн
1020,78 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чикаленка Євгена, 71-А
9.7 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
908,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 2
13.2 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
908,00 грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/23-Н
20.1 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
908,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 56-А/1
113.2 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
908,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
253.1 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
1074,60
Економія при броні: -53,82 грн
1020,78 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
253.8 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
908,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
259.6 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
908,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
273.8 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
908,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.6 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
908,00 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Цілодобово
Черкаси, вул. Смілянська, 40
343.8 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
1074,60
Економія при броні: -53,82 грн
1020,78 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1-Б
348.8 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
876,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
350.9 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
1023,30
Економія при броні: -30,70 грн
992,60 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
352.0 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
1023,30
Економія при броні: -30,70 грн
992,60 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
363.3 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
880,00 грн
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
364.2 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
880,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
365.1 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
866,00 грн
