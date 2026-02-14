Харків
Лактібіан імуно (Lactibian immuno)

Лактібіан імуно (Lactibian immuno)

Харків (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 7 аптеках у Харків
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
0.2 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
1074,60
Економія при броні: -53,82 грн
1020,78 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.4 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
1074,60
Економія при броні: -53,82 грн
1020,78 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.1 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
1074,60
Економія при броні: -53,82 грн
1020,78 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Молочна, 6
2.1 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
995,00
Економія при броні: -49,75 грн
945,25 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
2.6 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
1074,60
Економія при броні: -53,82 грн
1020,78 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
4.3 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
1074,60
Економія при броні: -43,57 грн
1031,03 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
6.9 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
1074,60
Економія при броні: -53,82 грн
1020,78 грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
129.1 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
908,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.2 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
908,00 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
190.4 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
876,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1-Б
227.1 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
876,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
248.9 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
880,00 грн
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
251.9 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
880,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
252.0 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
866,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.5 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
758,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
256.8 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
866,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.6 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
866,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
291.7 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
908,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
305.0 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
908,00 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Цілодобово
Черкаси, вул. Смілянська, 40
305.8 км
Лактібіан імуно таблетки №30
Pileje Industrie
1074,60
Економія при броні: -53,82 грн
1020,78 грн
ГоловнаКошикОбране