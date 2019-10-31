схеми дозування.

Дорослі

Первинний гіперальдостеронізм

З діагностичною метою. Тривалий тест: спіронолактон застосовують по 400 мг/добу 3‒4 тиж. При досягненні корекції гіпокаліємії й АГ можна припускати наявність первинного гіперальдостеронізму.

Короткий тест: спіронолактон приймають по 400 мг/добу протягом 4 днів. При збільшенні вмісту калію в крові під час прийому препарату Верошпірон і зниженні після його відміни можна припускати наявність первинного гіперальдостеронізму.

Лікування. При підготовці до хірургічного лікування спіронолактон застосовують у дозах 100–400 мг/добу. У пацієнтів, у яких операція не планується, препарат можна використовувати в якості тривалої підтримувальної терапії у найнижчій ефективній дозі, яка визначається індивідуально. В описаній ситуації початкову дозу допустимо знижувати кожні 14 днів до досягнення мінімальної ефективної дози. Для зменшення вираженості побічних ефектів при тривалому застосуванні препарат Верошпірон рекомендується застосовувати в комбінації з іншими діуретиками.

Набряки на тлі застійної серцевої недостатності або нефротичного синдрому. Початкова добова доза становить 100 мг і може змінюватися в інтервалі 25*–200 мг/добу, призначається в 1 або 2 прийоми.

У разі призначення більш високих доз Верошпірон можна застосовувати у комбінації з іншими групами діуретиків, що діють у більш проксимальних відділах ниркових канальців. У цьому разі дозування Верошпірону слід коригувати.

Додаткова терапія при лікуванні тяжкої серцевої недостатності (клас III‒IV за класифікацією NYHA і з фракцією викиду ≤35%). На основі результатів рандомізованих досліджень застосування альдактону (RALES: див. Фармакодинаміка) встановлено, що, якщо вміст калію в сироватці крові не перевищує 5,0 мЕкв/л, а концентрація креатиніну в сироватці крові не перевищує 2,5 мг/дл, на початку застосування на тлі базової стандартної терапії доза спіронолактону повинна становити 25* мг/добу. Пацієнтам, які добре переносять препарат у дозі 25 мг/добу, за клінічними показаннями можна її підвищити до 50 мг/добу. Пацієнтам, які не переносять препарат у дозі 25 мг/добу, можна знизити дозу препарату до 25* мг 1 раз на 2 дні (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Додаткова терапія при лікуванні АГ в разі недостатньої ефективності раніше застосовуваних антигіпертензивних препаратів. Початкова доза спіронолактону при одночасному застосуванні з іншими антигіпертензивними препаратами становить 25* мг/добу. Якщо через 4 тиж АТ не досягає цільових значень, дозу препарату можна подвоїти. У пацієнтів з АГ, які отримують препарати, що можуть викликати розвиток гіперкаліємії (наприклад інгібітори АПФ або блокатори рецепторів ангіотензину), до початку застосування спіронолактону слід оцінити вміст калію і креатиніну в сироватці крові. Не слід застосовувати препарат Верошпірон пацієнтам, у яких вміст калію в сироватці крові перевищує 5,0 ммоль/л, а концентрація креатиніну в сироватці крові перевищує 2,5 мг/дл. Протягом 3 міс після початку прийому спіронолактону слід ретельно контролювати вміст калію і креатиніну в крові.

Асцит і набряки, зумовлені цирозом печінки. Якщо співвідношення Na+/K+ у сечі більше 1, добова доза становить 100 мг. Якщо це співвідношення менше 1, доза препарату повинна знаходитися в інтервалі 200–400 мг/добу.

Підтримувальну дозу слід визначати індивідуально.

Гіпокаліємія. Препарат призначається в дозі 25*‒100 мг/добу, якщо застосування препаратів калію або інших калійзберігаючих методів є недостатнім.

Діти . Початкова добова доза становить 1–3 мг/кг маси тіла однократно або за 2–4 прийоми. При проведенні підтримувальної терапії або при одночасному застосуванні з іншими діуретиками дозу Верошпірону слід знизити до 1‒2 мг/кг маси тіла. Застосовувати препарат у формі капсул доцільно дітям віком від 5 років, коли вони можуть проковтнути капсулу. У разі необхідності застосування препарату дітям віком до 5 років слід застосовувати препарат у формі таблеток. Таблетку Верошпірон по 25 мг необхідно подрібнити, розчинити й дати випити дитині у формі суспензії.

Пацієнти літнього віку . Рекомендується розпочинати лікування з нижчих доз з наступним поступовим підвищенням до досягнення максимального ефекту. Слід брати до уваги, що мають місце печінкові і ниркові порушення, оскільки вони впливають на метаболізм препарату та його екскрецію.

Крім того, при застосуванні препарату у пацієнтів літнього віку слід брати до уваги ризик розвитку гіперкаліємії (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

*Якщо разова доза становить 25 мг, рекомендовано застосовувати Верошпірон, таблетки по 25 мг.

Спосіб застосування. Як правило, добова доза спіронолактону приймається після їди 1 або 2 рази на добу. Прийом добової дози або першої частини добової дози препарату рекомендується вранці.

Діти. Застосовувати за призначенням лікаря дітям віком від 5 років.