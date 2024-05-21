застосування гелю Papilocare® рекомендується жінкам (віком старше 18 років), інфікованим ВПЛ, незалежно від того, чи є у них ураження, викликані вірусом (ASCUS або LSIL).

Спосіб застосування

Тривалість лікування становить 6 міс, але може бути збільшена за призначенням лікаря. Для отримання бажаних результатів важливо пройти повний курс лікування.

Починати лікування рекомендується після менструації.

Перший місяць : слід застосовувати одну канюлю на добу впродовж 21 дня поспіль, а потім зробити перерву на наступні 7 днів.

Наступні місяці (з 2-го по 6-й місяць) : слід застосовувати одну канюлю через день впродовж 21 дня.

Рекомендація призупинити лікування за допомогою гелю Papilocare® під час менструації пов’язана з комфортом пацієнта, а не з клінічною несумісністю.

Бажано застосовувати гель Papilocare® безпосередньо перед сном.

Гель Papilocare® сумісний із використанням презервативів.

Як застосовувати гель Papilocare ®

Гель Papilocare® постачається у вагінальних канюлях для одноразового використання.

Канюлю слід викинути у разі наявності ознак відкриття або пошкодження. Канюля призначена для полегшення нанесення продукту. Для нанесення гелю треба лягти на спину.

Канюлю слід ввести у піхву, а потім натиснути, щоб випустити її вміст. Потім, продовжуючи натискати на канюлю, винути її з піхви, щоб не відсмоктати вже нанесений продукт.

Можливо, в канюлі залишиться невелика кількість гелю. Це не означає, що була введена доза менша рекомендованої, оскільки канюля вивільняє достатню кількість гелю, щоб покрити слизову оболонку шийки матки та піхви (3 мл). Після використання канюлі її слід викинути. Забороняється повторне, а також спільне використання з іншими пацієнтами.