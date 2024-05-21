Papilocare® (Papilocare®) (560293) - інструкція із застосування Медичні вироби
Papilocare інструкція із застосування
Характеристика
основними інгредієнтами Papilocare® є:
• компоненти, що дозволяють утворювати мукоадгезивний гель на слизовій оболонці шийки матки та піхви, створюючи на ній захисну плівку, що сприяє бар’єрній дії продукту;
• ніосоми гіалуронової кислоти, що мають зволожуючу дію, допомагають підтримувати еластичність тканини;
• ніосоми β-глюкана: їхні антиоксидантні властивості підтримують структуру й природну функціональність шкіри та слизових оболонок;
• фітосоми Centella asiatica, дія яких спрямована на відновлення ураженої слизової оболонки;
• екстракт Coriolus versicolor з реепітелізуючою та відновлювальною дією при ураженнях і мікропошкодженнях шийки матки та піхви;
• екстракт Neem, що має пом’якшуючі властивості, сприяє природному процесу загоєння;
• BioEcolia® — пребіотик, який стимулює ріст корисної бактеріальної флори та відновлює баланс мікробіоти в зоні шийки матки та піхви;
• екстракт Aloe vera, що має зволожуючу, реепітелізуючу й відновлювальну дію для зони шийки матки та піхви.
Papilocare® — це гель, який діє, утворюючи плівку на слизовій оболонці шийки матки, створюючи захисний бар’єр, що запобігає ризику інтеграції вірусу папіломи людини (ВПЛ). Таким чином, він блокує інтеграцію ВПЛ, запобігаючи утворенню нових уражень, а також діє як допоміжний засіб для реепітелізації вже існуючих уражень. Також стимулює регенерацію вагінальної мікробіоти.
Показання Papilocare
гель Papilocare® призначений для:
• контролю та допомоги в реепітелізації зони трансформації шийки матки для запобігання ризику ураження, викликаного ВПЛ (LSIL);
• застосування в якості допоміжного лікування інтраепітеліальних уражень, викликаних ВПЛ;
• відновлення та допомоги у реепітелізації уражень слизової оболонки шийки матки та піхви;
• лікування сухості слизової оболонки шийки матки та піхви;
• відновлення балансу вагінальної мікробіоти;
• поліпшення загального стану піхви;
• створення умов для швидкого загоєння подряпин, спричинених запаленням або свербежем;
• формування захисної плівки, яка швидко зменшує подразнення, створюючи належні умови для сприяння природному процесу загоєння.
Рекомендації по використанню
застосування гелю Papilocare® рекомендується жінкам (віком старше 18 років), інфікованим ВПЛ, незалежно від того, чи є у них ураження, викликані вірусом (ASCUS або LSIL).
Спосіб застосування
Тривалість лікування становить 6 міс, але може бути збільшена за призначенням лікаря. Для отримання бажаних результатів важливо пройти повний курс лікування.
Починати лікування рекомендується після менструації.
Перший місяць: слід застосовувати одну канюлю на добу впродовж 21 дня поспіль, а потім зробити перерву на наступні 7 днів.
Наступні місяці (з 2-го по 6-й місяць): слід застосовувати одну канюлю через день впродовж 21 дня.
Рекомендація призупинити лікування за допомогою гелю Papilocare® під час менструації пов’язана з комфортом пацієнта, а не з клінічною несумісністю.
Бажано застосовувати гель Papilocare® безпосередньо перед сном.
Гель Papilocare® сумісний із використанням презервативів.
Як застосовувати гель Papilocare®
Гель Papilocare® постачається у вагінальних канюлях для одноразового використання.
Канюлю слід викинути у разі наявності ознак відкриття або пошкодження. Канюля призначена для полегшення нанесення продукту. Для нанесення гелю треба лягти на спину.
Канюлю слід ввести у піхву, а потім натиснути, щоб випустити її вміст. Потім, продовжуючи натискати на канюлю, винути її з піхви, щоб не відсмоктати вже нанесений продукт.
Можливо, в канюлі залишиться невелика кількість гелю. Це не означає, що була введена доза менша рекомендованої, оскільки канюля вивільняє достатню кількість гелю, щоб покрити слизову оболонку шийки матки та піхви (3 мл). Після використання канюлі її слід викинути. Забороняється повторне, а також спільне використання з іншими пацієнтами.
Побічна дія
Papilocare® має хороший профіль безпеки, і не спостерігалося жодних серйозних побічних реакцій в клінічних дослідженнях, проведених із його застосуванням або з моменту його виведення на ринок.
Єдина побічна реакція, зареєстрована з моменту виведення продукту на ринок, — це подразнення після нанесення, частота виникнення якого не перевищує одного випадку на 10 000. Ця реакція частіше зустрічається у жінок з дуже чутливою або значно пошкодженою ділянкою статевих органів або в пацієнток у постменопаузі з високим pH піхви (pH=7). Якщо це станеться, слід збільшити інтервали між дозами (кожні 3 дні) та проконсультуватися з лікарем.
Особливості застосування
гель Papilocare® не слід застосовувати людям з підвищеною чутливістю до будь-якого з його інгредієнтів.
Якщо після застосування пацієнт відчуває дискомфорт, слід припинити використання продукту та звернутися до лікаря.
Відсутні дані щодо застосування гелю Papilocare® пацієнтами, які використовують вагінальні контрацептиви (наприклад, вагінальне кільце, жіночий презерватив). Тому гель Papilocare® не рекомендується застосовувати жінкам, які використовують такі типи контрацептивів. У разі вагітності, перед використанням гелю Papilocare® слід проконсультуватися з лікарем, і його застосування слід розглядати лише під пильним наглядом лікаря.
Умови зберігання
зберігати при температурі від 2–25 °C.