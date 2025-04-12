при тривалому чи рецидивуючому кашлі у дітей віком до 4 років необхідне обстеження лікаря перед початком терапії.

Якщо симптоми захворювання не зникають або з’являється задишка, гарячка, пропасниця, а також гнійне чи криваве мокротиння при відкашлюванні, слід негайно проконсультуватися з лікарем.

Супутнє застосування опіатних засобів від кашлю, таких як кодеїн чи декстрометорфан, не рекомендоване без консультації з лікарем.

Слід з обережністю застосовувати у пацієнтів з гастритом чи виразковою хворобою шлунка.

Містить сорбіт. Пацієнтам з рідкісною спадковою непереносимістю фруктози не слід приймати цей лікарський засіб. Якщо у пацієнта встановлена непереносимість деяких цукрів, слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.

Застосування у період вагітності або годування грудьми. Через відсутність даних досліджень цей лікарський засіб не слід приймати у період вагітності або годування грудьми.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Лікарський засіб не впливає на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами.