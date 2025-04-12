Івітусін (Ivitusin)
Івітусін інструкція із застосування
Склад
Екстракт сухий листя плюща (4-8:1) - 7 мг/мл
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Препарат рослинного походження, містить глікозидні сапоніни, що зумовлюють протикашльову, відхаркувальну, спазмолітичну та протимікробну дію. Зменшує в’язкість мокротиння, полегшує його відходження.
Фармакокінетика. Дані відсутні.
Показання Івітусін
застосовувати як відхаркувальний засіб при продуктивному кашлі.
Застосування Івітусін
дозування
Дорослим, у тому числі пацієнтам похилого віку, та дітям віком від 12 років — по 5 мл 3 рази на добу.
Дітям віком 6–12 років — по 5 мл 2 рази на добу.
Дітям віком 2–6 років — по 2,5 мл 2 рази на добу.
Спосіб застосування
Приймати всередину за допомогою дозувальної ложки, що додається.
Перед кожним застосуванням необхідно ретельно збовтувати сироп!
Лікарський засіб слід приймати вранці, вдень і ввечері незалежно від приймання їжі.
Рекомендується в період застосування лікарського засобу протягом дня пити багато води або теплих напоїв без вмісту кофеїну.
Тривалість лікування визначає лікар індивідуально. У нескладних випадках тривалість лікування становить 1 тиж. Для досягнення стійкого терапевтичного ефекту рекомендують продовжити терапію ще 2–3 доби після поліпшення стану пацієнта.
Якщо покращення стану хворого не настає, слід звернутися до лікаря щодо подальшого лікування.
Діти. Не застосовувати у дітей віком до 2 років.
Протипоказання
підвищена індивідуальна чутливість до активної речовини, до рослин родини аралієвих або до будь-якого іншого компонента лікарського засобу. Непереносимість фруктози.
Вік пацієнта до 2 років — у зв’язку із загальним ризик посилення респіраторних симптомів при прийомі секретолітичних препаратів.
Побічна дія
дуже рідко (менше 1 випадку на 10 000) може проявлятися проносний ефект (у зв’язку з вмістом сорбіту).
Дуже рідко (менше 1 випадку на 10 000) можуть спостерігатися алергічні реакції: задишка, набряк слизових оболонок, висипання на шкірі, кропив’янка, свербіж.
У пацієнтів з підвищеною чутливістю можуть спостерігатися шлунково-кишкові розлади, включаючи нудоту, блювання, діарею, біль у животі.
Повідомлення про підозрювані побічні реакції після реєстрації лікарського засобу відіграють важливу роль. Це дає змогу продовжувати спостереження за співвідношенням користі і ризику застосування препарату. Працівники галузі охорони здоров’я повинні повідомляти про будь-які підозрювані побічні реакції.
Особливості застосування
при тривалому чи рецидивуючому кашлі у дітей віком до 4 років необхідне обстеження лікаря перед початком терапії.
Якщо симптоми захворювання не зникають або з’являється задишка, гарячка, пропасниця, а також гнійне чи криваве мокротиння при відкашлюванні, слід негайно проконсультуватися з лікарем.
Супутнє застосування опіатних засобів від кашлю, таких як кодеїн чи декстрометорфан, не рекомендоване без консультації з лікарем.
Слід з обережністю застосовувати у пацієнтів з гастритом чи виразковою хворобою шлунка.
Містить сорбіт. Пацієнтам з рідкісною спадковою непереносимістю фруктози не слід приймати цей лікарський засіб. Якщо у пацієнта встановлена непереносимість деяких цукрів, слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Через відсутність даних досліджень цей лікарський засіб не слід приймати у період вагітності або годування грудьми.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Лікарський засіб не впливає на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
при одночасному застосуванні з іншими препаратами побічної дії лікарського засобу Івітусін не спостерігалося. Тому його можна застосовувати разом з іншими лікарськими засобами, наприклад з антибіотиками.
Передозування
прийом доз, що перевищують рекомендовані, може викликати нудоту, блювання, діарею чи тривожне збудження. Лікування симптоматичне.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці за температури не вище 25 ºC.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
У процесі зберігання допускається поява легкої опалесценції, що не впливає на терапевтичні властивості лікарського засобу.
Після першого розкриття упаковки термін придатності лікарського засобу — 3 міс за температури не вище 25 ºC.