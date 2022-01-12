зголити зайве волосся для комфорту пацієнта та простоти нанесення пов’язки. Ретельно очистити шкіру навколо рани. Дати шкірі висохнути перед нанесенням пов’язки. Зняти верхню підкладку із задньої·частини пов’язки. Вийняти пов’язку з паперового пакетика, мінімізуючи контакт з клейкою поверхнею. Розташувати пов’язку по центру рани. Обережно натиснути на адгезивну (нижню) сторону донизу, а потім натиснути від центру назовні.

Уникати розтягування пов’язки або шкіри. Помістити стрічку по краях пов’язки, міцно притиснути стрічку.

Пов’язку слід замінити, якщо вона підтікає (надмірний ексудативний процес в рані), спадає або перебуває на рані більше ніж сім днів.

Після використання пов’язку необхідно утилізувати відповідно до стандартного протоколу.

Не використовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.

Терапія будь-якої виразки на шкірі або рани має бути частиною чітко визначеного плану лікування і проводитися під наглядом лікаря.

При застосуванні Алпе® ПримаДерм Прозорий (пов’язка) рана спочатку стає більшою за розміром і глибиною, оскільки очищується від непотрібних тканин. Це збільшення має супроводжуватися поліпшенням зовнішнього вигляду рани. Якщо після перших кількох змін пов’язки рана збільшується, слід звернутися до лікаря.

Слід звернути увагу щодо наявності ознак інфекції. Якщо виникла інфекція, ознаками якої можуть бути лихоманка, біль, почервоніння, кровотеча, набряк або незвичайний запах або виділення, необхідно звернутися до лікаря. Алпе® ПримаДерм Прозорий (пов’язка) може бути використана на інфікованих ранах тільки під наглядом лікаря.

Рідко під час використання гідроколоїдних пов’язок у деяких ранах можуть розвиватися подразнення (почервоніння, запалення), мацерація або гіпергрануляція (надмірне утворення тканин). Якщо це трапляється, необхідно звернутися до лікаря. Якщо рана не починає загоюватися або виникають будь-які інші несподівані симптоми, слід проконсультуватися з лікарем.

Не використовувати повторно. Повторне використання може призвести до інфікування.