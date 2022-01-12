АЛПЕ® ПримаДерм прозорий (пов'язка) (ALPE® PrimaDerm transparent (dressing)) (560251) - інструкція із застосування Медичні вироби
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АЛПЕ ПримаДерм прозорий інструкція із застосування
Характеристика
Алпе® ПримаДерм Прозорий (пов’язка) — стерильна, з гіпоалергенного гідроколоїдного матеріалу із зовнішньою прозорою клейкою плівкою (тестування in vitrо показує, що прозора плівка забезпечує бар’єр від вірусів розміром 27 nm (нм) у діаметрі та більше, тоді як пов’язка залишається неушкодженою). Має повітропроникний та водовідштовхувальний зовнішній плівковий шар, що перешкоджає проникненню бактерій та вірусів.
Алпе® ПримаДерм Прозорий (пов’язка) взаємодіє з ексудатом рани, утворюючи м’яку напівпрозору абсорбувальну масу. Пов’язка підтримує вологе середовище, що пришвидшує загоєння рани.
Алпе® ПримаДерм Прозорий (пов’язка) показана при виразках шкіри і ніг (наприклад, трофічних і діабетичних виразках), пролежнях, поверхневих ранах різного походження, саднах, опіках першого та другого ступенів. Зменшує ймовірність виникнення інфікування рани і ризик появи гіпертрофічних рубців при загоєнні. Зміна пов’язки відбувається без подразнення грануляційної та епітеліальної тканини і безболісно для пацієнта.
Алпе® ПримаДерм Прозорий (пов’язка) також може використовуватися як захисна на непошкодженій шкірі або на шкірі, де починають з’являтися ознаки пошкодження від тертя або тиску (наприклад, пролежні).
Рекомендації по використанню
зголити зайве волосся для комфорту пацієнта та простоти нанесення пов’язки. Ретельно очистити шкіру навколо рани. Дати шкірі висохнути перед нанесенням пов’язки. Зняти верхню підкладку із задньої·частини пов’язки. Вийняти пов’язку з паперового пакетика, мінімізуючи контакт з клейкою поверхнею. Розташувати пов’язку по центру рани. Обережно натиснути на адгезивну (нижню) сторону донизу, а потім натиснути від центру назовні.
Уникати розтягування пов’язки або шкіри. Помістити стрічку по краях пов’язки, міцно притиснути стрічку.
Пов’язку слід замінити, якщо вона підтікає (надмірний ексудативний процес в рані), спадає або перебуває на рані більше ніж сім днів.
Після використання пов’язку необхідно утилізувати відповідно до стандартного протоколу.
Не використовувати після закінчення терміну придатності, вказаного на упаковці.
Терапія будь-якої виразки на шкірі або рани має бути частиною чітко визначеного плану лікування і проводитися під наглядом лікаря.
При застосуванні Алпе® ПримаДерм Прозорий (пов’язка) рана спочатку стає більшою за розміром і глибиною, оскільки очищується від непотрібних тканин. Це збільшення має супроводжуватися поліпшенням зовнішнього вигляду рани. Якщо після перших кількох змін пов’язки рана збільшується, слід звернутися до лікаря.
Слід звернути увагу щодо наявності ознак інфекції. Якщо виникла інфекція, ознаками якої можуть бути лихоманка, біль, почервоніння, кровотеча, набряк або незвичайний запах або виділення, необхідно звернутися до лікаря. Алпе® ПримаДерм Прозорий (пов’язка) може бути використана на інфікованих ранах тільки під наглядом лікаря.
Рідко під час використання гідроколоїдних пов’язок у деяких ранах можуть розвиватися подразнення (почервоніння, запалення), мацерація або гіпергрануляція (надмірне утворення тканин). Якщо це трапляється, необхідно звернутися до лікаря. Якщо рана не починає загоюватися або виникають будь-які інші несподівані симптоми, слід проконсультуватися з лікарем.
Не використовувати повторно. Повторне використання може призвести до інфікування.
Протипоказання
не виявлені.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у сухому, захищеному від прямих сонячних променів та недоступному для дітей місці.