фармакодинаміка. Бупропіон є селективним інгібітором нейронального зворотного захоплення катехоламінів (норадреналіну і дофаміну) з мінімальним впливом на зворотне захоплення індоламінів (серотоніну) і відсутністю пригнічення МАО. Передбачається, що дія бупропіону як антидепресанта опосередкована норадренергічними та/або дофамінергічними механізмами.

Фармакокінетика.

Абсорбція . Після прийому 300 мг бупропіону гідрохлориду перорально 1 раз на добу у вигляді таблеток модифікованого вивільнення здоровими добровольцями C max в плазмі крові становила приблизно 160 нг/мл і спостерігалася приблизно через 5 год. У рівноважному стані значення C max і AUC гідроксибупропіону перевищують приблизно у 3 і 14 разів значення для бупропіону відповідно. C max треогідробупропіону в рівноважному стані аналогічний C max бупропіону, а AUC приблизно у 5 разів вища, в той час як плазмові концентрації еритрогідробупропіону можна порівняти з концентраціями бупропіону. Пікові рівні гідроксибупропіону в плазмі крові досягаються через 7 год, в той час як рівні треогідробупропіону і еритрогідробупропіону – через 8 год. Значення AUC і C max бупропіону і його активних метаболітів гідроксибупропіону і треогідробупропіону пропорційно збільшенню дози у діапазоні доз 50-200 мг після одноразового прийому і у діапазоні доз 300-450 мг/добу після постійного прийому.

Абсолютна біодоступність бупропіону невідома, однак дані про виведення із сечею показують, що щонайменше 87 % дози бупропіону всмоктується.

Прийом бупропіону у вигляді таблеток модифікованого вивільнення одночасно з їжею істотно не впливає на абсорбцію препарату.

Розподіл . Бупропіон підлягає широкому розподілу – його об’єм розподілу становить приблизно 2000 л.

Бупропіон, гідроксибупропіон і треогідробупропіон помірно зв’язуються з білками плазми крові (84%, 77% і 42% відповідно).

Бупропіон і його метаболіти виводяться у грудне молоко людини. Дослідження на тваринах показують, що бупропіон і його активні метаболіти проходять через ГЕБ і плаценту. Дослідження позитронно-емісійної томографії у здорових добровольців показують, що бупропіон проникає в ЦНС і зв’язується з транспортером зворотного захоплення стріатального дофаміну (приблизно 25% при 150 мг 2 рази на добу).

Метаболізм . Бупропіон інтенсивно метаболізується в організмі людини. У плазмі крові було ідентифіковано 3 фармакологічно активних метаболіти: гідроксибупропіон та аміноспиртові ізомери, треогідробупропіон і еритрогідробупропіон. Вони можуть мати клінічне значення, оскільки їх концентрація в плазмі крові так само висока або вища, ніж у бупропіона. Активні метаболіти далі метаболізуються до неактивних метаболітів (деякі з яких не були повністю охарактеризовані, але можуть включати кон’югати) і виводяться зі сечею.

Дослідження in vitro показують, що бупропіон метаболізується до свого основного активного метаболіту гідроксибупропіону головним чином за допомогою CYP 2B6, в той час як CYP 1A2, 2A6, 2C9, 3A4 і 2E1 беруть участь у меншій мірі. На відміну від цього, утворення треогідробупропіону включає карбонільне відновлення, але не включає ізоферменти цитохрому Р450 (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ).

Інгібуючий потенціал треогідробупропіону та еритрогідробупропіону щодо цитохрому Р450 не вивчений.

Бупропіон і гідроксибупропіон є інгібіторами ізоферменту CYP 2D6 зі значеннями Ki 21 і 13,3 мкм відповідно (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ).

Дослідження показали, що бупропіон індукує свій власний метаболізм у тварин після субхронічного введення. У людей немає жодних доказів індукції ферменту бупропіону або гідроксибупропіону у здорових добровольців або пацієнтів, які отримували рекомендовані дози гідрохлориду бупропіону протягом 10-45 днів.

Виведення . У людей після перорального прийому 200 мг 14С-бупропіону 87% і 10% радіоактивної дози було виявлено в сечі і калі відповідно. Частка дози бупропіону, виділеної в незміненому вигляді, склала всього 0,5%, що узгоджується з активним метаболізмом бупропіону. Менше 10% цієї дози 14С припадало на сечу у вигляді активних метаболітів.

Середній видимий кліренс після перорального прийому бупропіону гідрохлориду становить приблизно 200 л/год, а середній T ½ бупропіону — приблизно 20 год.

T ½ гідроксибупропіону становить приблизно 20 год. T ½ треогідробупропіону і еритрогідробупропіону більший (37 і 33 год відповідно), а рівноважні значення AUC у 8 і 1,6 раза вищі, ніж у бупропіону відповідно. Рівноважний стан для бупропіону та його метаболітів досягається протягом 8 днів.

Нерозчинна оболонка таблетки модифікованого вивільнення може залишатися неушкодженою під час проходження через шлунково-кишковий тракт (ШКТ) і виводитися з каловими масами.

Особливі групи пацієнтів

Пацієнти літнього віку. Фармакокінетичні дослідження у людей літнього віку показали різні результати. Дослідження одноразової дози показало, що фармакокінетика бупропіону та його метаболітів у людей літнього віку не відрізняється від такої у людей молодшого віку. Інше фармакокінетичне дослідження одноразової та багаторазової дози показало, що накопичення бупропіону та його метаболітів може відбуватися більшою мірою у людей літнього віку. Клінічний досвід не виявив відмінностей у переносимості між пацієнтами літнього віку та пацієнтами молодого віку, але не можна виключати більшої чутливості у пацієнтів літнього віку (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Пацієнти з нирковою недостатністю. Виведення бупропіону та його активних основних метаболітів може бути знижене у пацієнтів із порушеннями функції нирок. Обмежені дані у пацієнтів з термінальною стадією ниркової недостатності або помірними чи тяжкими порушеннями функції нирок вказують на те, що вплив бупропіону та/або його метаболітів був збільшений (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Пацієнти з печінковою недостатністю. Фармакокінетика бупропіону та його активних метаболітів статистично істотно не відрізнялася у пацієнтів з легким та помірним цирозом печінки порівняно зі здоровими добровольцями, хоча між окремими пацієнтами спостерігалася велика варіабельність (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ). У пацієнтів з тяжким цирозом печінки значення C max і AUC бупропіону були істотно вищі (середня різниця приблизно на 70% і 3 рази відповідно) та більш варіабельні порівняно зі значеннями у здорових добровольців; середній T ½ також був більшим (приблизно на 40%). Щодо гідроксибупропіону середнє значення C max було нижчим (приблизно на 70%), AUC – зазвичай вищим (приблизно на 30%), медіана T max була пізнішою (приблизно на 20 год), а середній T ½ був довшим (приблизно в 4 рази), ніж у здорових добровольців. Щодо треогідробупропіону та еритрогідробупропіону середнє значення C max було зазвичай нижчим (приблизно на 30%), AUC – зазвичай вищим (приблизно 50%), медіана T max була пізнішою (приблизно 20 годин), а середній Т ½ — довшим (приблизно у 2 рази), ніж у здорових добровольців (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ).

Вивільнення бупропіону in vitro зі спиртом

Випробування in vitro показали, що при високих концентраціях алкоголю (до 40%) бупропіон вивільняється швидше зі складу модифікованого вивільнення (до 20% розчиняється через 2 год) (див. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ).