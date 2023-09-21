хворі з гіперчутливістю до бупропіону або до будь-якого з компонентів ЛЗ; пацієнти із судомами; пацієнтти, які на даний час раптово припинили вживання алкоголю або седативних ЛЗ; не призначати хворим, які отримують будь-який інший ЛЗ, що містить бупропіон; хворі з існуючою на даний час або в анамнезі нервовою булімією або анорексією; одночасний прийом з інгібіторами МАО (між відміною необоротних інгібіторів МАО та початком лікування бупропіоном має пройти не менше 14 днів).