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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинД3 2000 (D3 2000)

Д3 2000 (D3 2000) (560155) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Д3 2000 (D3 2000)
Ціна в місті Київ
від 73,26 грн
Без рецепта
30 шт від 73,26 грн
В наявності в 1 аптеці інших міст
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин