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Дієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектом
Катаріс (Kataris)
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від
194,00
грн
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Характеристики
Виробник
Исток-Плюс
Форма випуску
Порошок
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
6 шт.
Дієтичні добавки
10.1. Дієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектом
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від
194,00
грн
В 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
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