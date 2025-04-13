Дієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектом

Катаріс (Kataris)

Катарis порошок саше 4.3 г №6
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 194,00 грн
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Характеристики
Виробник
Исток-Плюс
Форма випуску
Порошок
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
6 шт.
Дієтичні добавки