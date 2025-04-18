Київ
Катаріс (Kataris)

Катаріс (Kataris)

Київ (адресу не вказано)
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В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
Катарis порошок саше 4.3 г №6
Исток-Плюс
215,00
Економія при броні: -1,00 грн
214,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
357.5 км
Катарis порошок саше 4.3 г №6
Исток-Плюс
208,00
Економія при броні: -21,00 грн
187,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
452.5 км
Катарis порошок саше 4.3 г №6
Исток-Плюс
206,00
Економія при броні: -21,00 грн
185,00 грн
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