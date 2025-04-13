Спирт етиловий 96%
Спирт етиловий 96% інструкція із застосування
Лікарська форма
Розчин для зовнішнього застосування.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна, летка, легкозаймиста рідина. Гігроскопічна.
Фармакотерапевтична група
Антисептичні та дезінфекційні засоби. Код АТХ D08A X08.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
При зовнішньому застосуванні чинить антисептичну, дезінфікуючу, місцевоподразнювальну дію. Етанол коагулює білки, активний відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій та вірусів. Чинить "дубильну" дію на шкіру та слизові оболонки.
Фармакокінетика.
При місцевому застосуванні не всмоктується через шкіру.
Показання
Дезінфекція шкіри рук.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість. Не можна застосовувати при гострих запальних процесах шкіри. Дитячий вік до 14 років.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При зовнішньому застосуванні етанолу результати взаємодії з іншими лікарськими засобами не відомі.
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності і годування груддю застосування препарату можливе лише тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода або дитини.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Зовнішньо — наносять на шкіру за допомогою ватних тампонів, серветок.
Діти
Не застосовувати дітям віком до 14 років.
Передозування
При зовнішньому застосуванні випадки передозування не відомі.
Побічні реакції
При місцевому застосуванні — подразнення шкіри або слизових оболонок.
У разі появи будь-яких небажаних явищ необхідно звернутися до лікаря.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С, подалі від вогню.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 100 мл у флаконі скляному.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСПЕЦФАРМ».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 69092, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Цегельна, 249.