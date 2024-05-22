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Гуттанорм (Guttanorm) (559727) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Гуттанорм (Guttanorm)
Ціна в місті Київ
від 151,40 грн
Без рецепта
1 шт від 151,40 грн
В наявності в 13 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Сироп
Вага
200 г
Дієтичні добавки
8.4. Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ