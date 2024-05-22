Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхураГепайс (Hepais) Гепайс (Hepais) (559716) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 198,85 грн Без рецепта 80 шт від 198,85 грн В наявності в 181 аптеці Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фітопродукт Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 80 шт. Дієтичні добавки 8.2. Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура