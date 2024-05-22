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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВітамін E 100 (Vitamin E 100)

Вітамін E 100 (Vitamin E 100) (559704) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітамін E 100 (Vitamin E 100)
Ціна в місті Київ
від 36,00 грн
Без рецепта
1 шт, 10 % від 36,00 грн 50 шт, 100 мг Немає в наявності
В наявності в 143 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Розчин олійний оральний
Дозування
10 %
Об'єм
20 мл
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин