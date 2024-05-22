Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВітамін Е 300 (Vitamin E 300) Вітамін Е 300 (Vitamin E 300) (559702) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 46,00 грн Без рецепта 1 шт, 30 % від 46,00 грн В наявності в 140 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Беркана Плюс Форма випуску Розчин олійний оральний Дозування 30 % Об'єм 20 мл Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин