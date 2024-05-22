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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВітамін Е 300 (Vitamin E 300)

Вітамін Е 300 (Vitamin E 300) (559702) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітамін Е 300 (Vitamin E 300)
Ціна в місті Київ
від 46,00 грн
Без рецепта
1 шт, 30 % від 46,00 грн
В наявності в 140 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Розчин олійний оральний
Дозування
30 %
Об'єм
20 мл
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин