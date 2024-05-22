Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиБальзам для губ Добрий дотик (Lip balm Dobry dotik) Бальзам для губ Добрий дотик (Lip balm Dobry dotik) (559624) - інструкція із застосування Косметичні засоби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 42,80 грн Без рецепта 1 шт від 42,80 грн 1 шт від 42,80 грн 1 шт від 52,80 грн В наявності в 218 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ІЛАН ФАРМ Вага 4.6 г Косметичні засоби 1.4. Засоби по догляду за губами