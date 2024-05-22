Все аптеки Украины
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиБальзам для губ Добрий дотик (Lip balm Dobry dotik)

Бальзам для губ Добрий дотик (Lip balm Dobry dotik) (559624) - інструкція із застосування Косметичні засоби

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Бальзам для губ Добрий дотик (Lip balm Dobry dotik)
Ціна в місті Київ
від 42,80 грн
Без рецепта
1 шт від 42,80 грн 1 шт від 42,80 грн 1 шт від 52,80 грн
В наявності в 218 аптеках
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Вага
4.6 г
Косметичні засоби
1.4. Засоби по догляду за губами