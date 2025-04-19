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Бальзам для губ Добрий дотик (Lip balm Dobry dotik)
Бальзам для губ Добрий дотик (Lip balm Dobry dotik)
Дніпро
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Доступно в 3 аптеках у Дніпро
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Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
6.7 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00
грн
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В містах поряд
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Томаківка, вул. Шосейна, 22
72.9 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
379.2 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 40
384.5 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Братиславська, 48-А
386.5 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
389.3 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Жуля Верна, 7
397.6 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д
414.1 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2
483.6 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана, 2
750.9 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00
грн
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