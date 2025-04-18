Київ
Бальзам для губ Добрий дотик (Lip balm Dobry dotik)

Бальзам для губ Добрий дотик (Lip balm Dobry dotik)

Харків (адресу не вказано)
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В містах поряд
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
130.5 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
197.9 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 57
223.7 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00 грн
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кременчук, вул. Шевченка Тараса, 35
228.7 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 17
228.9 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлиш, вул. Центральна, 8
240.3 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лісовий, 23
403.0 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 11
404.6 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
413.7 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
414.6 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00 грн
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00 грн
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:45
Київ, дорога Кільцева, 1
415.0 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тараща, вул. Шевченка Тараса, 35
415.4 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 10
416.6 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гарматна, 26/2
416.7 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00 грн
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 8
417.8 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ірпінь, вул. Центральна, 2
430.4 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00 грн
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Буча, вул. Вокзальна, 2-Г
431.7 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 84
441.7 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Бородянка, вул. Привокзальна, 14-А
456.7 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 98
459.2 км
Бальзам для губ "Добрий дотик" 4.6 г №1
ІЛАН ФАРМ
54,00 грн
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