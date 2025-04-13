Фармакодинаміка.

Діючою речовиною лікарського засобу є декспантенол — провітамін В 5 , який має таку саму біологічну ефективність, як і пантотенова кислота, завдяки проміжному обміну речовин. У клітинах шкіри декспантенол швидко перетворюється у пантотенову кислоту. Пантотенова кислота та її солі є водорозчинними вітамінами, які у вигляді коензиму А беруть участь у багатьох метаболічних процесах. Пантотенова кислота є необхідною для формування і загоєння пошкодженої шкіри і слизових оболонок.

Місцеве застосування декспантенолу може компенсувати підвищену потребу ушкодженої шкіри та/або слизових оболонок у пантотеновій кислоті.

Фармакокінетика.

Активна субстанція абсорбується шкірою. Детальніші дослідження щодо метаболізму активної речовини у шкірі і слизових оболонках не проводили.