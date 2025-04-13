Пантенол-Здоров'я Аерозоль
Пантенол-Здоров'я Аерозоль інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: dexpanthenol;
1 г препарату (без урахування хладону 134а) містить декспантенолу 50 мг;
допоміжні речовини: Euxyl® PE 9010, що містить 90% феноксіетанолу та 10% етилгексилгліцерину, DL-пантолактон, спирт цетостеариловий, калію цетилфосфат, гліцерин, диметикон ДМ 100, вода очищена, хладон 134а.
Лікарська форма
Піна нашкірна.
Основні фізико-хімічні властивості: препарат при виході з балона утворює піну білого кольору.
Фармакотерапевтична група
Препарати для лікування ран та виразок. Код АТХ D03A Х03.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Діючою речовиною лікарського засобу є декспантенол — провітамін В5, який має таку саму біологічну ефективність, як і пантотенова кислота, завдяки проміжному обміну речовин. У клітинах шкіри декспантенол швидко перетворюється у пантотенову кислоту. Пантотенова кислота та її солі є водорозчинними вітамінами, які у вигляді коензиму А беруть участь у багатьох метаболічних процесах. Пантотенова кислота є необхідною для формування і загоєння пошкодженої шкіри і слизових оболонок.
Місцеве застосування декспантенолу може компенсувати підвищену потребу ушкодженої шкіри та/або слизових оболонок у пантотеновій кислоті.
Фармакокінетика.
Активна субстанція абсорбується шкірою. Детальніші дослідження щодо метаболізму активної речовини у шкірі і слизових оболонках не проводили.
Показання
Застосовувати при різних ушкодженнях шкіри і слизових оболонок, у тому числі при саднах, опіках, асептичних післяопераційних ранах, трансплантатах шкіри, бульозному і пухирчастому дерматитах.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів лікарського засобу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При застосуванні препарату за показаннями взаємодія з іншими лікарськими засобами невідома.
Особливості застосування
Аерозольний балон знаходиться під тиском, тому необхідно запобігати падінням, ударам, впливу прямих сонячних променів і нагріванню до температури понад 50 °С.
Після закінчення застосування лікарського засобу балон не розкривати та не спалювати. Не розпилювати препарат поблизу відкритого вогню або на розжарені предмети. Не допускати потрапляння в очі. При випадковому потраплянні препарату в очі їх необхідно ретельно промити водою.
Лікарський засіб може застосовуватись в усіх вікових групах.
При застосуванні лікарського засобу пацієнтам з бронхіальною астмою або з бронхолегеневими захворюваннями не слід вдихати пропелент, оскільки він може подразнювати слизові оболонки або навіть викликати напад бронхіальної астми.
Спирт цетостеариловий може спричинити місцеві шкірні реакції (наприклад контактний дерматит).
Застосування у період вагітності або годування груддю
Декспантенол проникає крізь плацентарний бар’єр шляхом активного транспортного процесу та у грудне молоко пропорційно до його поглинання.
Оскільки системна доступність декспантенолу після місцевого застосування невідома, при необхідності застосування препарату у період вагітності або годування груддю на великі ділянки шкіри слід ретельно зважити користь від застосування препарату для матері і можливий ризик для плода/дитини. Протягом вагітності можливе застосування препарату за призначенням лікаря. При застосуванні для лікування тріщин сосків у період годування груддю препарат слід змити перед годуванням.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Спеціальні застереження відсутні. Досліджень з вивчення такого впливу не проводилось. З огляду на профіль побічних реакцій впливу на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами не очікується.
Спосіб застосування та дози
Лікарський засіб рівномірно розпиляти на ушкоджену ділянку один або кілька разів на добу. Розпилюючи препарат, тримати балон вертикально, клапаном догори. Щоб отримати якісну піну, потрібно енергійно струшувати балон перед кожним застосуванням, особливо якщо його не використовували протягом тривалого часу. Якщо лікарський засіб застосовується вперше, спочатку може розпилюватися лише газ, перш ніж утвориться піна.
Тривалість лікування залежить від виду та перебігу захворювання та визначається після консультації з лікарем.
Якщо препарат застосовувати на ділянку обличчя, його не слід розпилювати безпосередньо на обличчя. Бажано розпилити препарат на руку і розподілити його на відповідній частині обличчя. Не розпилювати препарат в очі, безпосередньо у рот або у ніс.
Діти
Дітям лікарський засіб слід застосовувати за призначенням лікаря та під наглядом дорослих.
Передозування
При застосуванні лікарського засобу відповідно до інструкції передозування малоймовірне.
У разі застосування великої кількості лікарського засобу всередину токсичні ефекти не очікуються. При виникненні шлунково-кишкових розладів лікування симптоматичне.
Побічні реакції
Алергічні реакції: дуже рідко можуть виникати алергічний контактний дерматит та подразнення шкіри, що проявляються такими симптомами, як свербіж, еритема, екзема, висипання, кропив’янка та пухирці.
У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування лікарського засобу та проконсультуватися з лікарем.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Не заморожувати.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 58,5 г або по 117 г у балоні разом з насадкою із захисним ковпачком у коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 22.