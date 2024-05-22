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Детринорм (Detrinorm) (559026) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Детринорм (Detrinorm)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
60 шт, 2000 МО Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
2000 МО
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин