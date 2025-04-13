дозування

У більшості пацієнтів із висівкоподібним лишаєм тривалість лікування зазвичай становить 7 днів, але при лікуванні тяжких випадків дерматофітії стоп, особливо хронічного гіперкератичного типу, може знадобитися подовження лікування до 6 тижнів.

Тривалість лікування дерматомікозів іншої локалізації, кандидозу та еритразми зазвичай становить 2–4 тижні.

При оніхомікозах необхідна тривалість лікування після кератолітичної екстракції може становити 6 місяців або навіть 1 рік.

Тривалість лікування, необхідна для досягнення лікувального ефекту, варіюється у кожного пацієнта і залежить від мікроорганізма-збудника та локалізації інфекції.

У разі застосування лікарського засобу Тіомекс людям похилого віку, пацієнтам з печінковою недостатністю та пацієнтам із нирковою недостатністю коригування дози та застосування особливих заходів безпеки не потрібно, оскільки, згідно з фармакокінетичними даними, системна абсорбція тіоконазолу при зовнішньому застосуванні є незначною (див. Фармакокінетика).

Спосіб застосування . Крем Тіомекс слід обережно нанести на уражену та прилеглу зони 1–2 рази на добу, вранці та/або вночі. На інтертригінозні ділянки крем слід наносити помірно та добре розподілити, щоб уникнути мацерації тканин.

Діти. Безпека та ефективність застосування лікарського засобу дітям не встановлена.