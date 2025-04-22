Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 61 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Тіомекс крем 10 мг/г туба 30 г №1
Фармліга
425,00
Економія при броні: -3,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Тіомекс крем 10 мг/г туба 30 г №1
Фармліга
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Тіомекс крем 10 мг/г туба 30 г №1
Фармліга
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Тіомекс крем 10 мг/г туба 30 г №1
Фармліга
424,40
Економія при броні: -3,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Тіомекс крем 10 мг/г туба 30 г №1
Фармліга
448,40
Економія при броні: -27,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Тіомекс крем 10 мг/г туба 30 г №1
Фармліга
471,37
Економія при броні: -78,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Тіомекс крем 10 мг/г туба 30 г №1
Фармліга
427,40
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Тіомекс крем 10 мг/г туба 30 г №1
Фармліга
455,82
Економія при броні: -86,93 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Тіомекс крем 10 мг/г туба 30 г №1
Фармліга
444,70
Економія при броні: -23,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тіомекс крем 10 мг/г туба 30 г №1
Фармліга
480,85
Економія при броні: -87,85 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тіомекс крем 10 мг/г туба 30 г №1
Фармліга
448,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Тіомекс крем 10 мг/г туба 30 г №1
Фармліга
448,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Тіомекс крем 10 мг/г туба 30 г №1
Фармліга
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Тіомекс крем 10 мг/г туба 30 г №1
Фармліга
448,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Тіомекс крем 10 мг/г туба 30 г №1
Фармліга
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Тіомекс крем 10 мг/г туба 30 г №1
Фармліга
443,90
Економія при броні: -22,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Тіомекс крем 10 мг/г туба 30 г №1
Фармліга
448,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Тіомекс крем 10 мг/г туба 30 г №1
Фармліга
458,00
Економія при броні: -36,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Тіомекс крем 10 мг/г туба 30 г №1
Фармліга
448,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Тіомекс крем 10 мг/г туба 30 г №1
Фармліга
486,30
Економія при броні: -81,13 грн