Безмолочні розчинні каші - рисові

Каша безмолочна Біобім (Dairy-free porridge Biobim)

3 препарати
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Каша безмолочна дитяча BIOBIM (Біобім) Рисово-гречана
Каша безмолочна дитяча BIOBIM (Біобім) Рисово-гречана
200 г з 4 місяців №1
JOANNUSMOLEN B.V
Немає в наявності
Каша безмолочна дитяча BIOBIM (Біобім) Спельтова
Каша безмолочна дитяча BIOBIM (Біобім) Спельтова
250 г з 6 місяців №1
JOANNUSMOLEN B.V
Немає в наявності
Каша безмолочна дитяча BIOBIM (Біобім) 7 злаків
Каша безмолочна дитяча BIOBIM (Біобім) 7 злаків
250 г з 12 місяців №1
JOANNUSMOLEN B.V
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики