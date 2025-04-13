Київ
Про товар
Безмолочні розчинні каші - рисові
Каша безмолочна Біобім (Dairy-free porridge Biobim)
3 препарати
Сортування:
По популярності
Фільтр
Каша безмолочна дитяча BIOBIM (Біобім) Рисово-гречана
200 г з 4 місяців №1
JOANNUSMOLEN B.V
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Каша безмолочна дитяча BIOBIM (Біобім) Спельтова
250 г з 6 місяців №1
JOANNUSMOLEN B.V
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Каша безмолочна дитяча BIOBIM (Біобім) 7 злаків
250 г з 12 місяців №1
JOANNUSMOLEN B.V
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пакування
200 г
250 г
Не в наявності
Відсутній в аптеках України
Аналоги
Характеристики
Виробник
JOANNUSMOLEN B.V
Умови продажу
Без рецепта
Вага
200 г
Дитяче харчування
Безмолочні розчинні каші - мультизлакові
Безмолочні розчинні каші - пшенична + манна
Безмолочні розчинні каші - рисові
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню