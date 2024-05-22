Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВітамін Д3 форте (Vitamin D3 forte) Вітамін Д3 форте (Vitamin D3 forte) (558562) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 196,00 грн Без рецепта 30 шт від 196,00 грн 30 шт від 196,00 грн В наявності в 152 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Фарміс ЛТД Форма випуску Таблетки Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин