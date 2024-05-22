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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмінДієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізмуВітамін B12 Енерджі (Vitamin B12 Energy)

Вітамін B12 Енерджі (Vitamin B12 Energy) (558380) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Вітамін B12 Енерджі (Vitamin B12 Energy)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
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Виробник
Об'єм
14.4 мл
Дієтичні добавки
5.2. Дієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізму