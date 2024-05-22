Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела речовин антиоксидантної дії і речовин, що впливають на енергетичний обмінДієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізмуВітамін B12 Енерджі (Vitamin B12 Energy) Вітамін B12 Енерджі (Vitamin B12 Energy) (558380) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 1 шт Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник ЮА-ФАРМ Об'єм 14.4 мл Дієтичні добавки 5.2. Дієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізму