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Вітамін Д3 + К2 (Vitamin D3 + K2) (558378) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Вітамін Д3 + К2 (Vitamin D3 + K2)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
1 шт Немає в наявності
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Виробник
Об'єм
14.4 мл
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів