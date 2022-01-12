АЛПЕ® ПримаДерм з альгінатом кальцію та іонами срібла (пов'язка) (ALPE® PrimaDerm alginate Ag silver (dressing)) (558281) - інструкція із застосування Медичні вироби
АЛПЕ ПримаДерм з альгінатом кальцію та іонами срібла інструкція із застосування
Характеристика
Алпе® ПримаДерм з альгінатом кальцію та іонами срібла (пов’язка) добре абсорбує. Вона стерильна, антимікробна і неткана, складається з альгінату кальцію та іонного комплексу срібла, який реагує із солями натрію в крові та ексудаті рани. При поглинанні ранового ексудату пов’язка утворює гель, який сприяє підтримці вологого середовища рани для оптимального загоєння і полегшує видалення ексудату, що утворюється. Іони срібла захищають рану від широкого спектра мікроорганізмів (на основі тестування in vitro). Зменшення запаху є наслідком антимікробного ефекту пов’язки. Алпе® ПримаДерм з альгінатом кальцію та іонами срібла {пов’язка) є ефективним бар’єром для проникнення бактерій.
Алпе® ПримаДерм з альгінатом кальцію та іонами срібла (пов’язка) призначена лише для зовнішнього використання. Може використовуватися під компресійними пов’язками.
Алпе® ПримаДерм з альгінатом кальцію та іонами срібла (пов’язка) містить альгінат, що може сприяти підтримці контролю незначних кровотеч у поверхневих ранах:
– травматичні рани (ураження шкіри, порізи);
– трофічні виразки нижніх кінцівок;
– пролежні;
– діабетичні виразки;
– утримування трансплантатів та донорських (заміщених) тканин;
– опіки 2-го ступеня;
– післяопераційні рани.
Рекомендації по використанню
1. Очистіть рану та шкіру навколо неї.
2. Вийміть пов’язку з упаковки.
3. Нанесіть пов’язку безпосередньо на рану.
4. Закріпіть відповідним неоклюзійним покриттям (або поверхневою пов’язкою), щоб сприяти вільному дренажу рани.
5. Замініть пов’язку Алпе® ПримаДерм з альгінатом кальцію та іонами срібла, коли вона досягла своєї максимальної абсорбувальної здатності або згідно протоколу лікування. На початку лікування може знадобитися міняти пов’язку кожні 24 год. Пов’язка залишається ефективною до 14 днів.
6. Якщо пов’язка виявилась сухою, змочіть її стерильним фізіологічним розчином для полегшення видалення. Обережно зніміть пов’язку.
Коли очевидно, що рана інфікована, слід проводити системну антимікробну терапію. У цьому випадку пов’язка може бути використана під наглядом лікаря та із застосуванням системних антибіотиків. Пов’язка може прилипати, якщо застосовувати її на сухій рані або рані з малою кількістю ексудату. Щоб легко зняти пов’язку, попередньо змочіть її стерильним фізіологічним розчином.
Пов’язка має бути видалена до проведення магнітно-резонансної томографії.
Не використовувати, якщо окремий індивідуальний пакет з пов’язкою пошкоджений або відкритий.
Не використовувати повторно. Повторне використання може призвести до інфікування.
Не використовувати після закінчення строку придатності, вказаного на упаковці.
Слід дотримуватися вказівок щодо заходів контролю за інфекцією.
Після використання пов’язку необхідно утилізувати відповідно до стандартного протоколу.
Протипоказання
Алпе® ПримаДерм з альгінатом кальцію та іонами срібла (пов’язка) не призначена для застосування:
– у пацієнтів з відомою чутливістю до альгінатів або срібла;
– як хірургічна губка або для хірургічноії імплантації;
– для контролю сильної кровотечі.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у сухому, захищеному від прямих сонячних променів та недоступному для дітей місці.