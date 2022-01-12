1. Очистіть рану та шкіру навколо неї.

2. Вийміть пов’язку з упаковки.

3. Нанесіть пов’язку безпосередньо на рану.

4. Закріпіть відповідним неоклюзійним покриттям (або поверхневою пов’язкою), щоб сприяти вільному дренажу рани.

5. Замініть пов’язку Алпе® ПримаДерм з альгінатом кальцію та іонами срібла, коли вона досягла своєї максимальної абсорбувальної здатності або згідно протоколу лікування. На початку лікування може знадобитися міняти пов’язку кожні 24 год. Пов’язка залишається ефективною до 14 днів.

6. Якщо пов’язка виявилась сухою, змочіть її стерильним фізіологічним розчином для полегшення видалення. Обережно зніміть пов’язку.

Коли очевидно, що рана інфікована, слід проводити системну антимікробну терапію. У цьому випадку пов’язка може бути використана під наглядом лікаря та із застосуванням системних антибіотиків. Пов’язка може прилипати, якщо застосовувати її на сухій рані або рані з малою кількістю ексудату. Щоб легко зняти пов’язку, попередньо змочіть її стерильним фізіологічним розчином.

Пов’язка має бути видалена до проведення магнітно-резонансної томографії.

Не використовувати, якщо окремий індивідуальний пакет з пов’язкою пошкоджений або відкритий.

Не використовувати повторно. Повторне використання може призвести до інфікування.

Не використовувати після закінчення строку придатності, вказаного на упаковці.

Слід дотримуватися вказівок щодо заходів контролю за інфекцією.

Після використання пов’язку необхідно утилізувати відповідно до стандартного протоколу.