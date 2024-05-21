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Аскорбінка® з глюкозою та кальцієм (Ascorbinka with glucose and calcium) (558046) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Аскорбінка<sup>&reg;</sup> з глюкозою та кальцієм (Ascorbinka with glucose and calcium)
Ціна в місті Київ
від 122,60 грн
Без рецепта
120 шт від 122,60 грн 10 шт від 10,51 грн
В наявності в 679 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
120 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

Аскорбінка з глюкозою та кальцієм інструкція із застосування

Характеристика

рекомендовано для профілактики дефіциту кальцію у дорослих та дітей, профілактики карієсу, остеопорозу.

Рекомендації з вживання

розжовувати або розсмоктувати дорослим та дітям віком з 10 років — до 10 таблеток на добу, дітям віком 7–10 років — до 8 таблеток на добу, дітям віком 4–6 років — до 7 таблеток на добу. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Не є лікарським засобом.
Застереження: підвищена чутливість до компонентів продукту, цукровий діабет.
При вживанні у високих дозах можливі алергічні реакції.
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Умови зберігання

в сухому, недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.

Аскорбінка з глюкозою та кальцієм
Аскорбінка® з глюкозою та кальцієм таблетки, №120
від 122,60 грн
В наявності в 679 аптеках
Ціни в аптеках
Аскорбінка з глюкозою та кальцієм
Аскорбінка® з глюкозою та кальцієм таблетки, №120
від 122,60 грн
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