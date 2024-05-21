розжовувати або розсмоктувати дорослим та дітям віком з 10 років — до 10 таблеток на добу, дітям віком 7–10 років — до 8 таблеток на добу, дітям віком 4–6 років — до 7 таблеток на добу. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.

Не є лікарським засобом.

Застереження: підвищена чутливість до компонентів продукту, цукровий діабет.

При вживанні у високих дозах можливі алергічні реакції.

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.