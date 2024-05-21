Аскорбінка® з глюкозою та кальцієм (Ascorbinka with glucose and calcium) (558046) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Ціна в місті Київ
від 122,60 грн
Без рецепта
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
120 шт.
Дієтичні добавки
Аскорбінка з глюкозою та кальцієм інструкція із застосування
Характеристика
рекомендовано для профілактики дефіциту кальцію у дорослих та дітей, профілактики карієсу, остеопорозу.
Рекомендації з вживання
розжовувати або розсмоктувати дорослим та дітям віком з 10 років — до 10 таблеток на добу, дітям віком 7–10 років — до 8 таблеток на добу, дітям віком 4–6 років — до 7 таблеток на добу. Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Не є лікарським засобом.
Застереження: підвищена чутливість до компонентів продукту, цукровий діабет.
При вживанні у високих дозах можливі алергічні реакції.
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Умови зберігання
в сухому, недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.
Аскорбінка® з глюкозою та кальцієм таблетки, №120
від 122,60 грн