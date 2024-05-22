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Горобина (Sorbi aucupariae) (558004) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
Горобина (Sorbi aucupariae)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
100 шт, 0,4 г Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
0,4 г
Кількість штук в упаковці
100 шт.
Дієтичні добавки
6.1. Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи