Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції СССДієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системиГоробина (Sorbi aucupariae) Горобина (Sorbi aucupariae) (558004) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціна в місті Київ Без рецепта 100 шт, 0,4 г Немає в наявності Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Нанофармація Форма випуску Таблетки Дозування 0,4 г Кількість штук в упаковці 100 шт. Дієтичні добавки 6.1. Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи