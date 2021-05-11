Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків (557967) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків інструкція із застосування
- Склад
- Лікарська форма
- Фармакотерапевтична група
- Фармакологічні властивості
- Показання
- Протипоказання
- Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
- Особливості застосування
- Застосування у період вагітності або годування груддю
- Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
- Спосіб застосування та дози
- Передозування
- Побічні реакції
- Термін придатності
- Умови зберігання
- Упаковка
- Категорія відпуску
- Виробник
Склад
діюча речовина: glycerol;
1 супозиторій містить гліцерину 0,6 г;
допоміжні речовини: желатин, вода очищена.
Лікарська форма
Супозиторії ректальні.
Основні фізико-хімічні властивості: супозиторії від жовтого до коричнево-жовтого кольору, торпедоподібної форми, без запаху.
Фармакотерапевтична група
Проносні засоби. Інші проносні засоби.
Код АТХ А06А Х01.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
У чистому вигляді гліцерин має подразнювальну дію, яка зникає при додаванні води (до 30–50%), вазеліну, ланоліну. При введенні у пряму кишку супозиторії чинять легку подразнювальну дію на слизову оболонку і рефлекторним шляхом стимулюють дефекацію.
При застосуванні у вигляді ректальних супозиторіїв гліцерин полегшує виведення калових мас.
Ефект лікарського засобу настає протягом 5–30 хвилин.
Фармакокінетика.
Після ректального введення всмоктування слабке, перебування в організмі короткочасне.
Гліцерин практично не надходить до системного кровотоку та не спричиняє системних побічних ефектів.
Показання
Для симптоматичного лікування запорів.
Для швидкого очищення прямої кишки (підготовка до ендоскопічних досліджень прямої кишки).
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу. Ниркова недостатність, синдром подразненого кишечника, кишкова непрохідність, апендицит, кровотеча, діарея, геморой в стадії загострення, пухлини прямої кишки, коліки, абдомінальний біль, геморагічний ректоколіт, тріщини заднього проходу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Супозиторії з гліцерином можуть послабити дію інших лікарських засобів, що застосовуються ректально. Необхідно дотримуватись кількагодинного інтервалу.
Особливості застосування
Не рекомендується застосовувати супозиторії більше 3 днів.
Не застосовувати без консультації з лікарем при порушенні функції нирок, алергії, нудоті, блюванні. Перед та після застосування супозиторіїв слід ретельно вимити руки.
Застосування лікарського засобу може вплинути на контроль рівня глюкози у пацієнтів із цукровим діабетом. Якщо симптоми не зникають протягом 3 днів або стан погіршується, слід звернутися до лікаря.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Лікарський засіб призначений для застосування дітям.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Лікарський засіб призначений для застосування дітям.
Спосіб застосування та дози
Спосіб введення.
Лише для ректального застосування. Рекомендується зберігати супозиторії у холодильнику за пів години до початку застосування. Зніміть пластикову кришку. Намочіть супозиторій водою та вставте у пряму кишку. Тримайте супозиторій у прямій кишці не менше 10 хвилин для досягнення повного ефекту. Дефекація повинна відбутися протягом 5–30 хвилин після застосування.
Лікування запорів не повинно перевищувати 3 днів.
Передозування
Надмірне застосування супозиторіїв може спричинити запалення кишківника, біль у животі та діарею.
Побічні реакції
Описано деякі наслідки та симптоми, що зникають після завершення застосування, зокрема: ректальний дискомфорт, подразнення, печіння, коліки та спазми. Крім того, рідко лікарський засіб може спричиняти гіперемію слизової оболонки прямої кишки, а у поодиноких випадках — невеликі кровотечі або виділення слизу. Можливі алергічні реакції, біль, нудота, блювання. При тривалому застосуванні спостерігалися подразнення і неприємні відчуття у прямій кишці; іноді — катаральний проктит.
Термін придатності
5 років.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 ºС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 5 супозиторіїв у стрипі. По 1 стрипу у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
Е.І. ЗАРБІС енд Ко., ЛП/E.I. ZARBIS & Cо., LP.