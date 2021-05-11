Не рекомендується застосовувати супозиторії більше 3 днів.

Не застосовувати без консультації з лікарем при порушенні функції нирок, алергії, нудоті, блюванні. Перед та після застосування супозиторіїв слід ретельно вимити руки.

Застосування лікарського засобу може вплинути на контроль рівня глюкози у пацієнтів із цукровим діабетом. Якщо симптоми не зникають протягом 3 днів або стан погіршується, слід звернутися до лікаря.