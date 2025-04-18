Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків супозиторії ректальні 0.6 г стрип №5
Купфер Біотех
156,56
Економія при броні: -5,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків супозиторії ректальні 0.6 г стрип №5
Купфер Біотех
152,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків супозиторії ректальні 0.6 г стрип №5
Купфер Біотех
152,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків супозиторії ректальні 0.6 г стрип №5
Купфер Біотех
152,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків супозиторії ректальні 0.6 г стрип №5
Купфер Біотех
146,99
Економія при броні: -6,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків супозиторії ректальні 0.6 г стрип №5
Купфер Біотех
148,03
Економія при броні: -7,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків супозиторії ректальні 0.6 г стрип №5
Купфер Біотех
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків супозиторії ректальні 0.6 г стрип №5
Купфер Біотех
152,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків супозиторії ректальні 0.6 г стрип №5
Купфер Біотех
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків супозиторії ректальні 0.6 г стрип №5
Купфер Біотех
152,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків супозиторії ректальні 0.6 г стрип №5
Купфер Біотех
130,85
Економія при броні: -6,11 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків супозиторії ректальні 0.6 г стрип №5
Купфер Біотех
132,14
Економія при броні: -4,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків супозиторії ректальні 0.6 г стрип №5
Купфер Біотех
132,97
Економія при броні: -7,42 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків супозиторії ректальні 0.6 г стрип №5
Купфер Біотех
161,56
Економія при броні: -10,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків супозиторії ректальні 0.6 г стрип №5
Купфер Біотех
152,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків супозиторії ректальні 0.6 г стрип №5
Купфер Біотех
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків супозиторії ректальні 0.6 г стрип №5
Купфер Біотех
152,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків супозиторії ректальні 0.6 г стрип №5
Купфер Біотех
129,69
Економія при броні: -7,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків супозиторії ректальні 0.6 г стрип №5
Купфер Біотех
130,77
Економія при броні: -8,33 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Гліцеринові супозиторії Гліцик для малюків супозиторії ректальні 0.6 г стрип №5
Купфер Біотех