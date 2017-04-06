Галстена® краплі оральні (Galstena® oral drops) (557924) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Галстена краплі оральні інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Препарат Галстена® має властивості гепатопротектора, холеретика та холекінетика.
Препарат чинить деяку спазмолітичну та протизапальну дію на гепатобіліарну систему.
Фармакокінетика. Не досліджувалася.
Показання Галстена краплі оральні
- для лікування гострих та хронічних захворювань печінки, жовчовивідних шляхів та міхура;
- у комплексній терапії хронічного панкреатиту;
- для захисту та відновлення печінки при застосуванні антибіотиків, протизастудних, знеболювальних, протизапальних та інших гепатотоксичних препаратів та алкоголю.
Застосування Галстена краплі оральні
дорослі та діти віком від 12 років — по 10 крапель препарату у чистому вигляді або розведеного в 1 столовій ложці води;
діти віком 5–12 років — по 5–7 крапель препарату, розведених в 1 столовій ложці води;
діти віком 2–4 роки — по 2–4 краплі препарату, розведених в 1 столовій ложці води.
Приймати препарат 3 рази на добу.
На початку лікування, а також у випадках, що потребують швидкого зменшення вираженості симптомів, рекомендований прийом препарату кожні ½–1 год до 8 разів на добу, до покращання стану, але не більше 3 діб, після чого приймати 3 рази на добу.
Для досягнення максимального ефекту рекомендується приймати препарат Галстена®, краплі оральні, у проміжках між прийомами їжі (за 30 хв до або через 1 год після прийому їжі), потримати препарат деякий час у роті перед проковтуванням.
При збільшенні вираженості симптомів, або у випадку, якщо покращання не наступає після 7 днів лікування, необхідно проконсультуватися з лікарем.
Курс лікування залежно від характеру та тяжкості захворювання визначає лікар.
Зазвичай тривалість курсу лікування: гепатит, гепатоз, цироз печінки — не менше 3 міс. Хронічний холецистит, жовчнокам’яна хвороба, постхолецистектомічний синдром — 2–3 міс. При необхідності курс можна повторити через 1 міс. При дискінезіях жовчовивідних шляхів тривалість курсу лікування — 2–3 тиж. Для захисту клітин печінки після антибіотикотерапії та інших шкідливих впливів — 2–4 тиж.
Протипоказання
підвищена чутливість до діючих речовин, до рослин родини складноцвітих (таких як ромашка, календула, хризантема) або допоміжної речовини препарату.
Побічна дія
можливе виникнення алергічних реакцій, включаючи висипання, свербіж, кропив’янку.
Особливості застосування
Галстена®, краплі оральні, не слід застосовувати пацієнтам з алкогольною залежністю, оскільки одна доза препарату (5/10 крапель) містить 80/160 мг спирту.
Вміст спирту слід враховувати також при застосуванні препарату у вагітних, жінок, які годують грудьми, дітей та пацієнтів з високим ризиком захворювань печінки та ризиком нападів епілепсії.
На початку лікування препаратом можуть тимчасово загострюватися наявні симптоми захворювання (первинна реакція). Така реакція зазвичай не є шкідливою. Якщо симптоми не зникають, застосування препарату потрібно припинити. Після зникнення первинної реакції лікарський засіб можна застосовувати знову. При повторному загостренні симптомів застосування лікарського засобу необхідно припинити.
Довготривале лікування гомеопатичними лікарськими засобами має контролювати лікар з досвідом застосування гомеопатичних препаратів, оскільки можуть виникнути симптоми, які не вказані в інструкції для медичного застосування.
Оскільки Галстена® містить рослинні природні компоненти, при зберіганні може спостерігатися незначна зміна смаку, прозорості або кольору р-ну, що не призводить до зниження якості та ефективності препарату.
Діти. Застосування препарату Галстена®, краплі оральні, у дітей віком до 2 років не рекомендується через недостатню кількість даних.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Дані щодо застосування лікарського засобу у період вагітності або годування грудьми відсутні. Доказів будь-якого ризику прийому препарату у період вагітності або годування грудьми немає. Застосування препарату у період вагітності або годування грудьми рекомендується з обережністю.
Дані щодо впливу препарату на репродуктивну функцію відсутні.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Лікарський засіб не впливає або має зовсім незначний вплив на здатність керувати транспортними та механічними засобами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
на даний час немає інформації відносно взаємодії препарату з іншими лікарськими засобами.
Нездоровий спосіб життя, вживання стимуляторів, неправильне харчування можуть негативно впливати на ефективність гомеопатичних лікарських засобів.
Передозування
випадків передозування не було зареєстровано.
Умови зберігання
у щільно закритому флаконі в оригінальній картонній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.