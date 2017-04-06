Галстена®, краплі оральні, не слід застосовувати пацієнтам з алкогольною залежністю, оскільки одна доза препарату (5/10 крапель) містить 80/160 мг спирту.

Вміст спирту слід враховувати також при застосуванні препарату у вагітних, жінок, які годують грудьми, дітей та пацієнтів з високим ризиком захворювань печінки та ризиком нападів епілепсії.

На початку лікування препаратом можуть тимчасово загострюватися наявні симптоми захворювання (первинна реакція). Така реакція зазвичай не є шкідливою. Якщо симптоми не зникають, застосування препарату потрібно припинити. Після зникнення первинної реакції лікарський засіб можна застосовувати знову. При повторному загостренні симптомів застосування лікарського засобу необхідно припинити.

Довготривале лікування гомеопатичними лікарськими засобами має контролювати лікар з досвідом застосування гомеопатичних препаратів, оскільки можуть виникнути симптоми, які не вказані в інструкції для медичного застосування.

Оскільки Галстена® містить рослинні природні компоненти, при зберіганні може спостерігатися незначна зміна смаку, прозорості або кольору р-ну, що не призводить до зниження якості та ефективності препарату.

Діти. Застосування препарату Галстена®, краплі оральні, у дітей віком до 2 років не рекомендується через недостатню кількість даних.

Застосування у період вагітності або годування грудьми. Дані щодо застосування лікарського засобу у період вагітності або годування грудьми відсутні. Доказів будь-якого ризику прийому препарату у період вагітності або годування грудьми немає. Застосування препарату у період вагітності або годування грудьми рекомендується з обережністю.

Дані щодо впливу препарату на репродуктивну функцію відсутні.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Лікарський засіб не впливає або має зовсім незначний вплив на здатність керувати транспортними та механічними засобами.