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Вітамін D3+К2 2000МE (Vitamin D3 + K2 2000ME) (557912) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітамін D3+К2 2000МE (Vitamin D3 + K2 2000ME)
Ціна в місті Київ
від 143,50 грн
Без рецепта
30 шт від 143,50 грн
В наявності в 84 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів