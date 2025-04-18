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Вітамін D3+К2 2000МE (Vitamin D3 + K2 2000ME)
Вітамін D3+К2 2000МE (Vitamin D3 + K2 2000ME)
Харків
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Відчиняється о 08:00
Черкаська Лозова, вул. Кооперативна, 1-Б
12.6 км
Вітамін D3+К2 2000МE таблетки Solution Pharm №30
Фарміс ЛТД
199,99
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
13.0 км
Вітамін D3+К2 2000МE таблетки Solution Pharm №30
Фарміс ЛТД
200,35
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Високий, вул. Ощепкова, 20-А
14.5 км
Вітамін D3+К2 2000МE таблетки Solution Pharm №30
Фарміс ЛТД
199,56
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Пересічне, перех. Сумський шлях / Чкалова, 146/1
19.2 км
Вітамін D3+К2 2000МE таблетки Solution Pharm №30
Фарміс ЛТД
199,92
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Слатине, вул. Калинова, 24-В
25.3 км
Вітамін D3+К2 2000МE таблетки Solution Pharm №30
Фарміс ЛТД
199,47
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Введенка, вул. Горбачова Олега, 59
26.1 км
Вітамін D3+К2 2000МE таблетки Solution Pharm №30
Фарміс ЛТД
198,97
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Новопокровка, вул. Центральна, 138
27.3 км
Вітамін D3+К2 2000МE таблетки Solution Pharm №30
Фарміс ЛТД
198,92
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Горішного, 122
35.5 км
Вітамін D3+К2 2000МE таблетки Solution Pharm №30
Фарміс ЛТД
199,66
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чугуїв, вул. Харківська, 118
36.0 км
Вітамін D3+К2 2000МE таблетки Solution Pharm №30
Фарміс ЛТД
199,92
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
36.0 км
Вітамін D3+К2 2000МE таблетки Solution Pharm №30
Фарміс ЛТД
200,31
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Малинівка, вул. Ткаченка, 2-А
40.0 км
Вітамін D3+К2 2000МE таблетки Solution Pharm №30
Фарміс ЛТД
200,71
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Таранівка, вул. Харківська, 20
42.1 км
Вітамін D3+К2 2000МE таблетки Solution Pharm №30
Фарміс ЛТД
200,10
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кочеток, вул. Чугуївська, 33
42.1 км
Вітамін D3+К2 2000МE таблетки Solution Pharm №30
Фарміс ЛТД
199,50
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Пролісне, вул. Свободи, 18
57.8 км
Вітамін D3+К2 2000МE таблетки Solution Pharm №30
Фарміс ЛТД
199,01
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Шевченкове, вул. Паркова, 17/9
74.3 км
Вітамін D3+К2 2000МE таблетки Solution Pharm №30
Фарміс ЛТД
200,85
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Скороходове, вул. Миру, 7-Б
87.9 км
Вітамін D3+К2 2000МE таблетки Solution Pharm №30
Фарміс ЛТД
199,74
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, м-н 3-й, 31-А
88.2 км
Вітамін D3+К2 2000МE таблетки Solution Pharm №30
Фарміс ЛТД
200,31
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Охтирка, пров. Харківський, 5-А
102.4 км
Вітамін D3+К2 2000МE таблетки Solution Pharm №30
Фарміс ЛТД
200,13
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Лиманівка, вул. Заводська, 9-Б
117.0 км
Вітамін D3+К2 2000МE таблетки Solution Pharm №30
Фарміс ЛТД
199,95
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шишаки, вул. Осьмака Кирила, 57
161.1 км
Вітамін D3+К2 2000МE таблетки Solution Pharm №30
Фарміс ЛТД
200,28
грн
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