Дитячі зубні пасти, гелі та порошки

Зубна паста дитяча гелева (Children's gel toothpaste)

3 препарати
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ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА ГЕЛЕВА КРИЖАНИЙ КАВУН БЕЗ ФТОРУ лінії "FRUTO DENT KIDS"
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА ГЕЛЕВА КРИЖАНИЙ КАВУН БЕЗ ФТОРУ лінії "FRUTO DENT KIDS"
65 г №1
Вітекс
Немає в наявності
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА ГЕЛЕВА ТУТТІ-ФРУТТІ лінії "FRUTO DENT KIDS"
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА ГЕЛЕВА ТУТТІ-ФРУТТІ лінії "FRUTO DENT KIDS"
65 г №1
Вітекс
Немає в наявності
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА ГЕЛЕВА ВАНІЛЬНЕ МОРОЗИВО БЕЗ ФТОРУ лінії "FRUTO DENT KIDS"
ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА ГЕЛЕВА ВАНІЛЬНЕ МОРОЗИВО БЕЗ ФТОРУ лінії "FRUTO DENT KIDS"
65 г №1
Вітекс
Немає в наявності
Не в наявності Відсутній в аптеках України
Характеристики
Виробник
Вітекс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
65 г
Косметичні засоби