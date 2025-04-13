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Дитячі зубні пасти, гелі та порошки
Зубна паста дитяча гелева (Children's gel toothpaste)
3 препарати
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ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА ГЕЛЕВА КРИЖАНИЙ КАВУН БЕЗ ФТОРУ лінії "FRUTO DENT KIDS"
65 г №1
Вітекс
Немає в наявності
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ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА ГЕЛЕВА ТУТТІ-ФРУТТІ лінії "FRUTO DENT KIDS"
65 г №1
Вітекс
Немає в наявності
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ЗУБНА ПАСТА ДИТЯЧА ГЕЛЕВА ВАНІЛЬНЕ МОРОЗИВО БЕЗ ФТОРУ лінії "FRUTO DENT KIDS"
65 г №1
Вітекс
Немає в наявності
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Не в наявності
Відсутній в аптеках України
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Характеристики
Виробник
Вітекс
Умови продажу
Без рецепта
Вага
65 г
Косметичні засоби
4.1.1.3. Дитячі зубні пасти, гелі та порошки
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