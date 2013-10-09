ДЕРМАЛЕКС® КОНТАКТ (DERMALEX® REPAIR CONTACT) (557819) - інструкція із застосування Медичні вироби
ДЕРМАЛЕКС КОНТАКТ інструкція із застосування
Характеристика
Дермалекс Контакт — медичний виріб, який стимулює відновлення пошкодженого епідермального бар’єру. Для забезпечення гіпоалергенних властивостей Дермалекс Контакт містить мінімально можливу кількість консервантів та стабілізаторів. Засіб випускається у формі крему для нанесення на шкіру. Дермалекс Контакт розроблений та клінічно випробуваний дерматологами.
- Дермалекс Контакт використовують як при алергічному, так і при простому контактному дерматиті (подразненні шкіри).
- Дермалекс Контакт призначений для використання у пацієнтів віком старше 6 років із симптомами контактного дерматиту легкого та середнього ступеня тяжкості. Засіб активує власні відновлювальні механізми шкіри та створює додатковий бар’єр, який захищає шкіру від агентів, що пошкоджують, — зокрема, шкідливих мікроорганізмів та ін. Засіб також містить компоненти, які компенсують дефіцит природних церамідів, характерний для дерматиту, зволожують та пом’якшують шкіру.
- Дермалекс Контакт є дерматологічним засобом для лікування контактного дерматиту, зокрема таких симптомів, як свербіж, почервоніння, ерозії, сухість, лущення та огрубіння шкіри.
- Дермалекс Контакт рекомендований як для усунення симптомів контактного дерматиту, так і для контролю стану шкіри після досягнення поліпшення.
- Дермалекс Контакт не використовують у дітей віком до 6 років.
- Дермалекс Контакт не містить ГКС, інгібіторів кальциневрину, канабіноїдів, штучних барвників та парабенів.
- У разі тяжкого та надгострого перебігу контактного дерматиту використання засобу можливе тільки після консультації дерматолога.
- Повідомлень про алергічні реакції при використанні засобу в період клінічних випробувань та після них не зафіксовано.
Рекомендації по використанню
- перед початком використання зняти алюмінієву прокладку, яка розташована під пластиковим ковпачком.
- Обережно промити уражену ділянку шкіри теплою водою та, при необхідності, спеціальним лосьйоном для очищення шкіри.
- Нанести тонкий шар крему Дермалекс Контакт на уражені ділянки шкіри, відводячи волосся в бік. Розподілити засіб на шкірі голови обертовими рухами пальців у місці утворення псоріатичних уражень. Дочекатися, поки засіб висохне, та не змивати його до наступного прийняття душу. Повторювати нанесення 2–3 рази на добу (а також після купання, прийняття душу).
- Дермалекс Контакт не має обмежень за частотою та тривалістю використання.
- У разі надзвичайної сухості або свербежу після аплікації крему Дермалекс Контакт рекомендується нанести гіпоалергенний зволожуючий крем без запаху, який забезпечить додатковий захист ураженої ділянки.
Важлива інформація. У перші 2–3 дні використання крем слід наносити на вологу шкіру. Дермалекс Контакт є водорозчинним, тому після кожного миття ураженої ділянки нанесення слід повторити.
- Не розчісувати шкіру, яка свербить. Завжди коротко підстригати нігті, щоб запобігти інфікуванню та подразненню шкіри.
- Рекомендується носити вільний одяг з натуральних тканин.
- Уникати контакту засобу з очима. У разі якщо крем потрапив в очі, слід ретельно промити їх теплою водою.
Уникати контакту крему Дермалекс Контакт зі статевими органами. У разі якщо контакт усе-таки відбувся, ретельно промити їх теплою водою.
Виключно для зовнішнього використання. Не наносити на відкриті рани (у тому числі рани, які утворилися в результаті розтріскування або розчісування шкіри).
Побічна дія
не повідомлялося про виникнення значних або незначних побічних ефектів під час або після клінічних випробувань засобу.
Особливості застосування
Дермалекс Контакт не забруднює одяг, не чинить фотосенсибілізувальну дію, не викликає атрофії або порушення пігментації шкіри, не викликає синдрому відміни після припинення використання засобу.
Якщо при використанні засобу вираженість симптомів захворювання не зменшується або виникли будь-які побічні ефекти (стійке подразнення, алергічні реакції), слід припинити використання та проконсультуватися з лікарем.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
повідомлень про несумісність або перехресні алергічні реакції в період клінічних випробувань і після них не зафіксовано. Однак при використанні будь-яких засобів перед початком комбінованого лікування кремом Дермалекс Контакт слід проконсультуватися з лікарем, щоб уникнути небажаних ефектів.
Умови зберігання
при кімнатній температурі (не вище 25 °C). Не зберігати засіб біля джерел тепла, під прямим сонячним світлом та в екстремально холодних місцях.