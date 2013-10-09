перед початком використання зняти алюмінієву прокладку, яка розташована під пластиковим ковпачком.

Обережно промити уражену ділянку шкіри теплою водою та, при необхідності, спеціальним лосьйоном для очищення шкіри.

Нанести тонкий шар крему Дермалекс Контакт на уражені ділянки шкіри, відводячи волосся в бік. Розподілити засіб на шкірі голови обертовими рухами пальців у місці утворення псоріатичних уражень. Дочекатися, поки засіб висохне, та не змивати його до наступного прийняття душу. Повторювати нанесення 2–3 рази на добу (а також після купання, прийняття душу).

Дермалекс Контакт не має обмежень за частотою та тривалістю використання.

У разі надзвичайної сухості або свербежу після аплікації крему Дермалекс Контакт рекомендується нанести гіпоалергенний зволожуючий крем без запаху, який забезпечить додатковий захист ураженої ділянки.

Важлива інформація. У перші 2–3 дні використання крем слід наносити на вологу шкіру. Дермалекс Контакт є водорозчинним, тому після кожного миття ураженої ділянки нанесення слід повторити.

Не розчісувати шкіру, яка свербить. Завжди коротко підстригати нігті, щоб запобігти інфікуванню та подразненню шкіри.

Рекомендується носити вільний одяг з натуральних тканин.

Уникати контакту засобу з очима. У разі якщо крем потрапив в очі, слід ретельно промити їх теплою водою.

Уникати контакту крему Дермалекс Контакт зі статевими органами. У разі якщо контакт усе-таки відбувся, ретельно промити їх теплою водою.

Виключно для зовнішнього використання. Не наносити на відкриті рани (у тому числі рани, які утворилися в результаті розтріскування або розчісування шкіри).