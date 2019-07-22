Афлубін® таблетки (Aflubin® tablets) (557817) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Афлубін таблетки інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Лікарський засіб чинить пряму противірусну дію, а також стимулює синтез інтерферону та клітинну ланку імунітету, що дозволяє використовувати його на різних стадіях інфекційного процесу (як для профілактики, так і для лікування).
При застосуванні з лікувальною метою препарат зменшує озноб та сприяє нормалізації температури тіла; зменшує вираженість запалення верхніх дихальних шляхів, нежить та кашель; зменшує вираженість головного болю та слабкості, болю у м’язах і суглобах; активізує захисні сили організму; прискорює одужання, запобігає розвитку ускладнень.
При застосуванні з профілактичною метою препарат зміцнює загальну опірність організму; підвищує місцевий імунітет верхніх дихальних шляхів; знижує імовірність захворювання на грип та застуду.
Показання Афлубін таблетки
для профілактики та лікування грипу і застуди (ГРВІ).
У комплексному лікуванні запальних і ревматичних захворювань з болем у суглобах.
Застосування Афлубін таблетки
1. Початок лікування (1-ша–2-га доба захворювання на застуду або грип).
|Дозування
|Курс лікування
|Дорослі та діти віком від 12 років
|1 таблетка
|Для найшвидшого покращення стану препарат приймати 3 рази на добу протягом 1–2 днів
|Діти віком 5–12 років
|½ таблетки
Якщо погане самопочуття зберігається, застосування препарату необхідно продовжувати за такою схемою:
2. Продовження лікування (3-тя–7-ма доба захворювання або до одужання).
|Дозування
|Курс лікування
|Дорослі та діти віком від 12 років
|1 таблетка
|2 рази на добу
|Діти віком 5–12 років
|½ таблетки
3. Профілактика. Планова профілактика на початку або до початку очікуваного піку захворюваності на респіраторну вірусну інфекцію, а також після дії провокуючих факторів (після переохолодження або контакту з хворим на грип або респіраторну інфекцію).
|Дозування
|Курс лікування
|Дорослі та діти віком від 12 років
|1 таблетка
|2 рази на добу до 3 тиж
|Діти віком 5–12 років
|½ таблетки
Для досягнення максимального ефекту Афлубін слід застосовувати за 30 хв до або через 1 год після їди, таблетку рекомендується потримати в роті до повного розчинення.
Діти. Застосовувати лікарський засіб у дітей віком від 5 років.
Для лікування дітей віком 2–5 років можна застосовувати препарат Афлубін у формі крапель.
Протипоказання
підвищена чутливість (алергія) до будь-якого компонента препарату.
Побічна дія
у виняткових випадках в осіб з гіперчутливістю до будь-якого компонента препарату можливі алергічні реакції (включаючи висип, гіперемію, свербіж шкіри, кропив’янку).
Особливості застосування
1 таблетка містить 227 мг лактози моногідрату, тому пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції необхідно проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.
Цей лікарський засіб не замінює профілактичної вакцинації проти грипу.
На початку лікування препаратом можливе короткочасне загострення наявних симптомів захворювання (первинна реакція). Така реакція зазвичай є тимчасовою. Якщо симптоми не зникають, застосування препарату слід припинити. Після зникнення первинної реакції лікарський засіб можна застосовувати знову. При повторному загостренні симптомів застосування препарату слід припинити.
Оскільки Афлубін містить рослинні природні компоненти, при зберіганні можлива незначна зміна смаку та кольору таблетки, що не призводить до зниження якості та ефективності препарату.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. На цей час немає доказів існування особливого ризику при застосуванні препарату в період вагітності або годування грудьми. У цей період лікарський засіб слід застосовувати з обережністю, у випадках, коли очікувана користь для матері перевищує можливий ризик для плода/дитини.
Дані щодо впливу препарату на репродуктивну функцію відсутні.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Лікарський засіб не впливає на здатність керувати транспортними та механічними засобами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
клінічно значуща взаємодія препарату Афлубін з іншими лікарськими засобами не встановлена. Препарат можна комбінувати з будь-якими лікарськими засобами та методами лікування.
Передозування
випадки передозування не виявлені.
Умови зберігання
в оригінальній картонній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.