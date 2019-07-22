1. Початок лікування (1-ша–2-га доба захворювання на застуду або грип).



Дозування Курс лікування Дорослі та діти віком від 12 років 1 таблетка Для найшвидшого покращення стану препарат приймати 3 рази на добу протягом 1–2 днів Діти віком 5–12 років ½ таблетки



Якщо погане самопочуття зберігається, застосування препарату необхідно продовжувати за такою схемою:

2. Продовження лікування (3-тя–7-ма доба захворювання або до одужання).



Дозування Курс лікування Дорослі та діти віком від 12 років 1 таблетка 2 рази на добу Діти віком 5–12 років ½ таблетки



3. Профілактика. Планова профілактика на початку або до початку очікуваного піку захворюваності на респіраторну вірусну інфекцію, а також після дії провокуючих факторів (після переохолодження або контакту з хворим на грип або респіраторну інфекцію).



Дозування Курс лікування Дорослі та діти віком від 12 років 1 таблетка 2 рази на добу до 3 тиж Діти віком 5–12 років ½ таблетки



Для досягнення максимального ефекту Афлубін слід застосовувати за 30 хв до або через 1 год після їди, таблетку рекомендується потримати в роті до повного розчинення.

Діти. Застосовувати лікарський засіб у дітей віком від 5 років.

Для лікування дітей віком 2–5 років можна застосовувати препарат Афлубін у формі крапель.