Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин

Євро-ДЗ (Euro-DZ)

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ЄВРО-Д3
ЄВРО-Д3
Капсули м'які желатинові 4000 мо №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
від 279,10 грн
в 68 аптеках
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ЄВРО-Д3
ЄВРО-Д3
Капсули м'які желатинові 2000 мо №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
від 187,40 грн
в 67 аптеках
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ЄВРО-Д3
ЄВРО-Д3
Капсули м'які желатинові 5000 мо №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Немає в наявності
ЄВРО-Д3
ЄВРО-Д3
Капсули м'які желатинові 1000 мо №60
Softech Pharma Pvt., Ltd
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 187,40 грн
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Характеристики
Виробник
Softech Pharma Pvt., Ltd
Форма випуску
Капсули м'які желатинові
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
4000 МО
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки