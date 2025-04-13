Київ
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин
Євро-ДЗ (Euro-DZ)
4 препарати
Знайти все в аптеках
Сортування:
По популярності
Фільтр
ЄВРО-Д3
Капсули м'які желатинові 4000 мо №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
від
279,10
грн
в 68 аптеках
Знайти в аптеках
ЄВРО-Д3
Капсули м'які желатинові 2000 мо №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
від
187,40
грн
в 67 аптеках
Знайти в аптеках
ЄВРО-Д3
Капсули м'які желатинові 5000 мо №30
Softech Pharma Pvt., Ltd
Немає в наявності
Знайти в аптеках
ЄВРО-Д3
Капсули м'які желатинові 1000 мо №60
Softech Pharma Pvt., Ltd
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дозування
1000 МО
2000 МО
4000 МО
5000 МО
Кількість штук в упаковці
30
60
Ціни в
Київ
від
187,40
грн
Знайти все в аптеках
Характеристики
Виробник
Softech Pharma Pvt., Ltd
Форма випуску
Капсули м'які желатинові
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
4000 МО
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню