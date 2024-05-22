Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апаратуДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апаратуВітамін Д-3/К2 (Vitamin D-3/K2) Вітамін Д-3/К2 (Vitamin D-3/K2) (557044) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 544,82 грн Без рецепта 120 шт від 544,82 грн В наявності в 37 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник NOW INTERNATIONAL Форма випуску Капсули Кількість штук в упаковці 120 шт. Дієтичні добавки 11.4. Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апарату