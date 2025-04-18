Вітамін Д-3/К2 (Vitamin D-3/K2)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 49/8
6.0 км
Now Foods Вітамін Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсули №120
NOW INTERNATIONAL
775,00
Економія при броні: -0,10 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
77.5 км
Now Foods Вітамін Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсули №120
NOW INTERNATIONAL
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 28/2
167.7 км
Now Foods Вітамін Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсули №120
NOW INTERNATIONAL
775,30
Економія при броні: -64,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
257.4 км
Now Foods Вітамін Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсули №120
NOW INTERNATIONAL
978,72
Економія при броні: -50,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бахмач, вул. Соборності, 60-А
275.5 км
Now Foods Вітамін Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсули №120
NOW INTERNATIONAL
775,30
Економія при броні: -64,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
306.8 км
Now Foods Вітамін Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсули №120
NOW INTERNATIONAL
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Ветеранів, 8
318.6 км
Now Foods Вітамін Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсули №120
NOW INTERNATIONAL
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
404.4 км
Now Foods Вітамін Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсули №120
NOW INTERNATIONAL
771,80
Економія при броні: -61,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
415.3 км
Now Foods Вітамін Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсули №120
NOW INTERNATIONAL
912,10
Економія при броні: -56,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 38
457.2 км
Now Foods Вітамін Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсули №120
NOW INTERNATIONAL
775,30
Економія при броні: -64,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 114/5
552.9 км
Now Foods Вітамін Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсули №120
NOW INTERNATIONAL
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вилкове, вул. Різдвяна, 16
712.9 км
Now Foods Вітамін Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсули №120
NOW INTERNATIONAL
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Тернопіль, просп. Злуки, 45-Б
763.1 км
Now Foods Вітамін Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсули №120
NOW INTERNATIONAL
774,70
Економія при броні: -42,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 12
765.6 км
Now Foods Вітамін Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсули №120
NOW INTERNATIONAL
798,30
Економія при броні: -66,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Миру, 5
767.3 км
Now Foods Вітамін Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсули №120
NOW INTERNATIONAL
797,70
Економія при броні: -65,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Моршин, вул. Франка Івана, 39-Б
896.1 км
Now Foods Вітамін Д-3/К2 1000 МЕ/45 мкг капсули №120
NOW INTERNATIONAL
774,70
Економія при броні: -64,20 грн