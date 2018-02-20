Енгістол таблетки (Engystol®) (556695) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Енгістол таблетки інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості для гомеопатичних препаратів не визначаються.
Показання Енгістол таблетки
у комплексному лікуванні грипу та інших вірусних захворювань.
Застосування Енгістол таблетки
разова доза: для дорослих та дітей віком від 12 років — 1 таблетка під язик (до повного розсмоктування), для дітей віком до 12 років — 1 таблетку розтерти в порошок і, ретельно перемішуючи, розчинити у 20 мл (4 чайних ложки) кип’яченої води кімнатної температури та застосовувати разову вікову дозу: дітям віком до 1 року — 1 чайна ложка, дітям віком 1–6 років — 2 чайних ложки, дітям віком 6–12 років — 3 чайних ложки. Разову вікову дозу приймати 3 рази на добу за 15–20 хв до їди або через 1 год після їди. У разі гострого початку захворювання приймати разову вікову дозу кожні 15 хв протягом перших 2 год. Далі перейти на прийом 3 рази на добу.
З метою профілактики грипу, ГРВІ приймати разову вікову дозу 1–2 рази на добу.
Курс лікування — 2–4 тиж.
Діти. Препарат рекомендований для застосування у дітей від народження.
Протипоказання
підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.
Побічна дія
в окремих випадках можливі реакції гіперчутливості, включаючи шкірні висипання, свербіж, ангіоневротичний набряк. Якщо виникли такі реакції, необхідно тимчасово припинити застосування препарату.
Особливості застосування
препарат містить лактозу, тому пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат.
Якщо симптоми не зникають або стан пацієнта погіршується, необхідно проконсультуватися з лікарем.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Токсичність у період вагітності та годування грудьми гомеопатично розведених речовин, що входять до складу цього лікарського засобу, не встановлена.
Про жодні небажані реакції не повідомлялося.
Питання про доцільність застосування препарату у вагітних та жінок, які годують грудьми, вирішує лікар індивідуально, з урахуванням користі/ризику.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Не впливає.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
сумісний з іншими лікарськими засобами.
Передозування
не відзначалося.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці за температури не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.