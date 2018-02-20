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Енгістол таблетки (Engystol®) (556695) - інструкція із застосування ATC-класифікація

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Енгістол таблетки (Engystol<sup>&reg;</sup>)
Ціна в місті Київ
від 302,50 грн
Без рецепта
50 шт від 302,50 грн
В наявності в 1098 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Кількість штук в упаковці
50 шт.
ATC-група
R05X ІНШІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Реєстраційне посвідчення
UA/2053/02/01 від 20.02.2018

Енгістол таблетки інструкція із застосування

Фармакологічні властивості

фармакодинамічні та фармакокінетичні властивості для гомеопатичних препаратів не визначаються.

Показання Енгістол таблетки

у комплексному лікуванні грипу та інших вірусних захворювань.

Застосування Енгістол таблетки

разова доза: для дорослих та дітей віком від 12 років — 1 таблетка під язик (до повного розсмоктування), для дітей віком до 12 років — 1 таблетку розтерти в порошок і, ретельно перемішуючи, розчинити у 20 мл (4 чайних ложки) кип’яченої води кімнатної температури та застосовувати разову вікову дозу: дітям віком до 1 року — 1 чайна ложка, дітям віком 1–6 років — 2 чайних ложки, дітям віком 6–12 років — 3 чайних ложки. Разову вікову дозу приймати 3 рази на добу за 15–20 хв до їди або через 1 год після їди. У разі гострого початку захворювання приймати разову вікову дозу кожні 15 хв протягом перших 2 год. Далі перейти на прийом 3 рази на добу.
З метою профілактики грипу, ГРВІ приймати разову вікову дозу 1–2 рази на добу.
Курс лікування — 2–4 тиж.
Діти. Препарат рекомендований для застосування у дітей від народження.

Протипоказання

підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Побічна дія

в окремих випадках можливі реакції гіперчутливості, включаючи шкірні висипання, свербіж, ангіоневротичний набряк. Якщо виникли такі реакції, необхідно тимчасово припинити застосування препарату.

Особливості застосування

препарат містить лактозу, тому пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат.
Якщо симптоми не зникають або стан пацієнта погіршується, необхідно проконсультуватися з лікарем.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Токсичність у період вагітності та годування грудьми гомеопатично розведених речовин, що входять до складу цього лікарського засобу, не встановлена.
Про жодні небажані реакції не повідомлялося.
Питання про доцільність застосування препарату у вагітних та жінок, які годують грудьми, вирішує лікар індивідуально, з урахуванням користі/ризику.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Не впливає.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

сумісний з іншими лікарськими засобами.

Передозування

не відзначалося.

Умови зберігання

в оригінальній упаковці за температури не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Енгістол
Енгістол таблетки контейнер, №50
від 302,50 грн
В наявності в 1098 аптеках
Ціни в аптеках
Енгістол
Енгістол таблетки контейнер, №50
від 302,50 грн
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