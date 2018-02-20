разова доза: для дорослих та дітей віком від 12 років — 1 таблетка під язик (до повного розсмоктування), для дітей віком до 12 років — 1 таблетку розтерти в порошок і, ретельно перемішуючи, розчинити у 20 мл (4 чайних ложки) кип’яченої води кімнатної температури та застосовувати разову вікову дозу: дітям віком до 1 року — 1 чайна ложка, дітям віком 1–6 років — 2 чайних ложки, дітям віком 6–12 років — 3 чайних ложки. Разову вікову дозу приймати 3 рази на добу за 15–20 хв до їди або через 1 год після їди. У разі гострого початку захворювання приймати разову вікову дозу кожні 15 хв протягом перших 2 год. Далі перейти на прийом 3 рази на добу.

З метою профілактики грипу, ГРВІ приймати разову вікову дозу 1–2 рази на добу.

Курс лікування — 2–4 тиж.

Діти. Препарат рекомендований для застосування у дітей від народження.