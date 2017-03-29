разова доза: дорослим і дітям віком від 6 років — 1 таблетка в рот (до повного розсмоктування). Приймати 3 рази на добу за 15–20 хв до їди або через 1 год після їди. У разі гострого початку захворювання приймати разову вікову дозу кожні 15 хв протягом перших 2 год. Далі перейти на прийом 3 рази на добу.

Курс лікування − 5–10 діб.

Після зникнення симптомів захворювання рекомендується продовжити прийом препарату 2 рази на добу ще протягом 5–7 днів з метою профілактики ускладнень.

З метою профілактики грипу та ГРВІ в осінньо-зимовий період приймати разову дозу 1 раз на добу (вранці), у період епідемії грипу — 2 рази на добу (вранці та ввечері).

Діти. Препарат рекомендований для застосування у дітей віком від 6 років.