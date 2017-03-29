Грип-Хеель таблетки (Gripp-Heel®) (556693) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Грип-Хеель таблетки інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
препарат має дезінтоксикаційну, протизапальну, імунокоригувальу дію, яка базується на активації захисних сил організму та нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, які входять до складу препарату.
Показання Грип-Хеель таблетки
у комплексному лікуванні та профілактиці грипу і ГРВІ; інфекційних та гострих запальних захворювань, які супроводжуються інтоксикацією.
Застосування Грип-Хеель таблетки
разова доза: дорослим і дітям віком від 6 років — 1 таблетка в рот (до повного розсмоктування). Приймати 3 рази на добу за 15–20 хв до їди або через 1 год після їди. У разі гострого початку захворювання приймати разову вікову дозу кожні 15 хв протягом перших 2 год. Далі перейти на прийом 3 рази на добу.
Курс лікування − 5–10 діб.
Після зникнення симптомів захворювання рекомендується продовжити прийом препарату 2 рази на добу ще протягом 5–7 днів з метою профілактики ускладнень.
З метою профілактики грипу та ГРВІ в осінньо-зимовий період приймати разову дозу 1 раз на добу (вранці), у період епідемії грипу — 2 рази на добу (вранці та ввечері).
Діти. Препарат рекомендований для застосування у дітей віком від 6 років.
Протипоказання
підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.
Побічна дія
у поодиноких випадках в осіб з індивідуальною непереносимістю можливе виникнення реакцій гіперчутливості, включаючи ангіоневротичний набряк, гіперемію, шкірні висипання, свербіж.
Особливості застосування
препарат містить лактозу, тому пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, недостатністю лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції не слід застосовувати препарат.
У разі збереження симптомів або погіршення стану необхідно проконсультуватися з лікарем.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Питання щодо доцільності застосування препарату у вагітних та жінок, які годують грудьми, лікар вирішує індивідуально.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Випадки впливу невідомі.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
випадки взаємодії невідомі. За призначенням лікаря препарат можна комбінувати з іншими лікарськими засобами та методами лікування.
Передозування
не відзначалося.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці за температури не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.