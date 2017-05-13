Вертігохеель краплі оральні (Vertigoheel) (556690) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Вертігохеель краплі оральні інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
препарат нормалізує стан мозкового кровообігу, має психотонізуючу, метаболічну (на ЦНС), судинорозширювальну дію, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, що входять до складу препарату.
Показання Вертігохеель краплі оральні
запаморочення нейрогенного, судинного та травматичного походження, особливо при інсульті, струсі головного мозку, дисциркуляторній енцефалопатії, АГ, атеросклерозі судин головного мозку, хворобі Меньєра; при запамороченнях, що виникають під час подорожування (літаком, кораблем, автомобілем).
Застосування Вертігохеель краплі оральні
разова доза: дорослим і дітям віком від 6 років — по 10 крапель, дітям віком 4–6 років — по 5 крапель. Застосовувати 3–4 рази на добу за 15–20 хв до їди або через 1 год після їди. Краплі розчинити у 10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті.
З урахуванням особливостей перебігу захворювання та стану хворого лікар може змінювати тривалість курсу лікування та частоту прийому (до 1–2 разів на добу).
При нападі запаморочення та нудоти приймати разову вікову дозу кожні 15 хв до покращання стану, але не більше 2 год. Далі приймати 3 рази на добу.
Курс лікування при хронічному стані триває 2–4 тиж. За необхідності через 1–2 тиж курс лікування повторити.
Діти. Препарат рекомендований для застосування у дітей віком від 4 років.
Протипоказання
підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.
Побічна дія
в осіб з індивідуальною непереносимістю можливі реакції гіперчутливості.
Застосування гомеопатичних лікарських препаратів може спричинити тимчасове погіршення стану (початкове загострення).
Особливості застосування
якщо симптоми зберігаються або погіршується стан, необхідно проконсультуватися з лікарем.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Не застосовують через відсутність клінічних даних про застосування у період вагітності або годування грудьми.
Токсичність у період вагітності та годування грудьми гомеопатично розведених речовин, що входять до складу даного лікарського засобу, не встановлена. Про побічні ефекти дотепер не повідомлялося.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Препарат містить етанол, що слід враховувати під час керування транспортними засобами або роботі з іншими механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
випадки взаємодії невідомі. За призначенням лікаря препарат можна комбінувати з іншими лікарськими засобами та методами лікування.
Передозування
не відзначалося.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці за температури не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці!