разова доза: дорослим і дітям віком від 6 років — по 10 крапель, дітям віком 4–6 років — по 5 крапель. Застосовувати 3–4 рази на добу за 15–20 хв до їди або через 1 год після їди. Краплі розчинити у 10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті.

З урахуванням особливостей перебігу захворювання та стану хворого лікар може змінювати тривалість курсу лікування та частоту прийому (до 1–2 разів на добу).

При нападі запаморочення та нудоти приймати разову вікову дозу кожні 15 хв до покращання стану, але не більше 2 год. Далі приймати 3 рази на добу.

Курс лікування при хронічному стані триває 2–4 тиж. За необхідності через 1–2 тиж курс лікування повторити.

Діти. Препарат рекомендований для застосування у дітей віком від 4 років.