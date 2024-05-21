Актив Флора Дуо Плюс — це симбіотик з протидіарейними, антимікробними, антитоксичними та імуномодулювальними властивостями, завдяки яким він чинить вплив на широкий спектр патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів.

Saccharomyсes boulardii і Lactobacillus rhamnosus GG, що входять до складу Актив Флора Дуо Плюс, сприяють запобіганню та усуненню симптомів гострої діареї, а також нормалізації консистенції калових мас, створюють сприятливі умови для відновлення корисної мікрофлори травного тракту.

Saccharomyces boulardii (S. boulardii) — живі дріжджі, що широко використовуються як пробіотик, сприятливий вплив якого при гострих та хронічних захворюваннях ШКТ підтверджено клінічними випробуваннями.

Шляхом пригнічення росту патогенних бактерій та зменшення транслокації кишкової мікрофлори S. boulardii виявляють доведені антимікробні властивості.

S. boulardii мають антитоксичні властивості, що зумовлені виробленням протеаз, які розщіплюють токсин та впливають на рецептор ентероциту, з яким зв’язується токсин (особливо відносно ентеротоксину А, Clostridium difficile); антисекреторні властивості зумовлені зниженням рівня цАМФ в ентероцитах, що призводить до зменшення секреції води та натрію у просвіт кишечнику.

S. boulardii сприяють відновленню нормальної кишкової мікрофлори у пацієнтів з діареєю.

Під час проведення клінічних досліджень спостерігалися позитивні властивості Saccharomyces boulardii при антибіотико-асоційованій діареї, Clostridium difficile-інфекції, дисбіозі кишечнику, гострій та хронічній діареї, діареї, пов’язаній з довгостроковим ентеральним харчуванням, діареї мандрівника. Спостерігалося полегшення при синдромі подразненого кишечнику, псевдомембранозному коліті, паразитарних інфекціях, таких як лямбліоз, амебіаз, бластоцистоз.

Штам Saccharomyces boulardii DBVPG 6763 є генетично ідентичним штаму Saccharomyces boulardii Hansen CBS 5926 (S. boulardii CNCM I-745) та штаму S. boulardii ATCC MYA-796).

Актив Флора Дуо Плюс в своєму складі містить один із найбільш широко використовуваних пробіотичних штамів — Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 (L. rhamnosus). Різноманітні властивості цього штаму добре досліджені, включаючи профілактику шлунково-кишкових інфекцій та діареї, а також покращення імунітету або навіть запобігання певним алергічним проявам. Завдяки технології мікрокапсулювання, яка була використана при виробництві L. rhamnosus GG ATCC 53103, бактерії залишаються живими та зберігають свої властивості.

L. rhamnosus допомагають запобігти розвитку або сприяють лікуванню різних типів діареї, особливо діареї, пов’язаної з прийомом антибіотиків. Антибіотики можуть порушити мікробіоту кишечнику, що може призвести до таких симптомів, як діарея. Крім того, вживання пробіотика під час і після застосування антибіотиків може допомогти відновити здорові бактерії L. rhamnosus, захищати від різних видів діареї, таких як діарея мандрівника, гостра інфекційна діарея та діарея при гострому гастроентериті.

Завдяки своїм доведеним властивостям та безпеці штам Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 наразі використовується як референтний в різноманітних дослідженнях.

Saccharomyces boulardii та Lactobacillus rhamnosus GG рекомендовані Всесвітньою організацією гастроентерологів (World Gastroenterology Organisation) для використання під час терапії пацієнтів з гострою діареєю, а також діареєю, яка виникла внаслідок застосування антибіотиків.

Інулін належить до категорії вуглеводів, відомих як фруктани. Серед фруктанів він відрізняється своєю молекулярною структурою, яка не тільки підтверджує статус інуліну як розчинної харчової клітковини, але й кваліфікує його як ефективний пребіотик. Поєднання пробіотиків та пребіотиків сприятливо впливає на мікрофлору за рахунок покращення виживання та імплантації живих мікробних харчових добавок у шлунково-кишкову флору, вибірково стимулюючи ріст або активізуючи катаболізм однієї або обмеженої кількості бактерій, що сприяють здоров’ю ШКТ та покращують мікробну рівновагу ШКТ.

Не містить глютену.