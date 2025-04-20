Актив Флора Дуо Плюс (Aktiv Flora Duo Plus)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 153 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
АКТИВ ФЛОРА ДУО ПЛЮС капсули №10
Alpen Pharma AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
АКТИВ ФЛОРА ДУО ПЛЮС капсули №10
Alpen Pharma AG
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
АКТИВ ФЛОРА ДУО ПЛЮС капсули №10
Alpen Pharma AG
327,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
АКТИВ ФЛОРА ДУО ПЛЮС капсули №10
Alpen Pharma AG
327,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
АКТИВ ФЛОРА ДУО ПЛЮС капсули №10
Alpen Pharma AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
АКТИВ ФЛОРА ДУО ПЛЮС капсули №10
Alpen Pharma AG
340,50
Економія при броні: -48,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
АКТИВ ФЛОРА ДУО ПЛЮС капсули №10
Alpen Pharma AG
339,10
Економія при броні: -46,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
АКТИВ ФЛОРА ДУО ПЛЮС капсули №10
Alpen Pharma AG
357,65
Економія при броні: -51,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
АКТИВ ФЛОРА ДУО ПЛЮС капсули №10
Alpen Pharma AG
357,41
Економія при броні: -57,24 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
АКТИВ ФЛОРА ДУО ПЛЮС капсули №10
Alpen Pharma AG
327,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
АКТИВ ФЛОРА ДУО ПЛЮС капсули №10
Alpen Pharma AG
340,60
Економія при броні: -48,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
АКТИВ ФЛОРА ДУО ПЛЮС капсули №10
Alpen Pharma AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
АКТИВ ФЛОРА ДУО ПЛЮС капсули №10
Alpen Pharma AG
340,50
Економія при броні: -48,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
АКТИВ ФЛОРА ДУО ПЛЮС капсули №10
Alpen Pharma AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
АКТИВ ФЛОРА ДУО ПЛЮС капсули №10
Alpen Pharma AG
350,20
Економія при броні: -57,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
АКТИВ ФЛОРА ДУО ПЛЮС капсули №10
Alpen Pharma AG
348,40
Економія при броні: -56,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
АКТИВ ФЛОРА ДУО ПЛЮС капсули №10
Alpen Pharma AG
340,70
Економія при броні: -48,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
АКТИВ ФЛОРА ДУО ПЛЮС капсули №10
Alpen Pharma AG
343,51
Економія при броні: -33,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
АКТИВ ФЛОРА ДУО ПЛЮС капсули №10
Alpen Pharma AG
327,60 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
АКТИВ ФЛОРА ДУО ПЛЮС капсули №10
Alpen Pharma AG