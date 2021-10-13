Рекомендується з обережністю застосовувати лікарський засіб Еліпа пацієнтам із відомою схильністю до кровотеч або тим, хто отримує інші лікарські засоби, які можуть подовжити тривалість кровотечі.

Подібно до інших протизапальних засобів, Еліпа може маскувати звичайні ознаки інфекції.

Усі НПЗЗ можуть уповільнювати або затримувати загоювання ран. Одночасне застосування НПЗЗ та місцевих стероїдів може збільшити ризик виникнення проблем із загоюванням.

Слід дотримуватися обережності при одночасному застосуванні лікарського засобу Еліпа та місцевих кортикостероїдів пацієнтам, сприйнятливим до ушкодження епітелію рогівки.

Застосування місцевих НПЗЗ може спричинити кератит. У деяких пацієнтів тривале застосування місцевих НПЗЗ може призвести до ушкодження епітелію, потоншання рогівки, ерозії, виразки або перфорації рогівки. Ці явища можуть становити загрозу для зору. Пацієнтам з ознаками ушкодження епітелію рогівки необхідно негайно припинити застосування місцевих НПЗЗ та ретельно спостерігати за станом рогівки.

Місцеві НПЗЗ слід з обережністю застосовувати пацієнтам з ускладненнями після офтальмологічних операцій, денервацією рогівки, дефектами епітелію рогівки, цукровим діабетом, захворюваннями поверхні ока (наприклад, із синдромом сухого ока), ревматоїдним артритом або у разі повторних офтальмологічних операцій протягом короткого періоду, оскільки це може підвищити ризик розвитку побічних явищ з боку рогівки, які можуть становити загрозу для зору.

Досвід післяреєстраційного застосування місцевих НПЗЗ також свідчить, що застосування протягом більше 24 годин до операції або понад 14 днів після операції може збільшити ризик виникнення у пацієнта побічних явищ з боку рогівки та їх тяжкість.

Цей лікарський засіб містить бензалконію хлорид. В 1 мл розчину препарату міститься 0,05 мг бензалконію хлориду. Може спричиняти подразнення. Необхідно уникати контакту з м’якими контактними лінзами (зняти контактні лінзи перед застосуванням препарату і знову їх встановити через 15 хвилин після застосування). Знебарвлює м’які контактні лінзи.

У післяреєстраційному періоді надходили повідомлення про бронхоспазм або загострення бронхіальної астми у пацієнтів з відомою гіперчутливістю до ацетилсаліцилової кислоти/НПЗЗ або з наявністю бронхіальної астми в анамнезі, які були пов’язані із застосуванням препарату Еліпа, що може бути сприятливим чинником. Рекомендується з обережністю застосовувати лікарський засіб Еліпа таким пацієнтам (див. розділ «Побічні реакції»).

Слід рекомендувати пацієнтам уникати контакту кінчика флакона-крапельниці з оком або оточуючими тканинами, щоб уникнути травмування або забруднення очних крапель.

Небажані ефекти можна звести до мінімуму, застосовуючи найнижчу ефективну дозу протягом найкоротшого періоду, необхідного для контролю симптомів.