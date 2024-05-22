фармакодинаміка. Дутастерид — подвійний інгібітор 5α-редуктази, що гальмує як тип 1, так і тип 2 ізоферментів 5α-редуктази, які відповідають за перетворення тестостерону на 5α-дигідротестостерон. Дигідротестостерон — це андроген, який у першу чергу відповідає за гіперплазію тканини передміхурової залози. Максимальне зниження рівня дигідротестостерону на тлі прийому дутастериду залежить від дози і відмічається в перші 1–2 тиж. Після 1-го та 2-го тижня застосування дутастериду в добовій дозі 0,5 мг середня концентрація дигідротестостерону знижується на 85 і 90% відповідно.

У пацієнтів із доброякісною гіперплазією передміхурової залози, які отримували 0,5 мг дутастериду на добу, середнє зниження рівня дигідротестостерону становило 94% через 1 рік і 93% — через 2 роки лікування, середній рівень тестостерону підвищувався на 19% через 1 і через 2 роки.

Фармакокінетика. Дутастерид застосовувати перорально у вигляді р-ну в м’яких желатинових капсулах. Після прийому разової дози 0,5 мг пік концентрації препарату в сироватці крові досягається через 1–3 год. Абсолютна біодоступність становить 60%. Біодоступність не залежить від прийому їжі.

Дутастерид після одноразового або багаторазового прийому має великий об’єм розподілу (300–500 л). Відсоток зв’язування з білками крові — понад 99,5%.

При застосуванні в добовій дозі 0,5 мг 65% постійної стійкої концентрації дутастериду в сироватці крові досягається через 1 міс лікування і близько 90% — через 3 міс. Стабільна концентрація дутастериду близько 40 нг/мл у сироватці крові досягається після 6 міс застосування в добовій дозі 0,5 мг. Як і в сироватці крові, стійка концентрація дутастериду в сім’яній рідині досягається через 6 міс. Після 52 тиж лікування середня концентрація дутастериду в сім’яній рідині становить 3,4 нг/мл (у межах 0,4–14 нг/мл). Відсоток розподілу дутастериду із сироватки крові до сім’яної рідини — близько 11,5%.

In vitro дутастерид метаболізується ферментами CYP 3A4 цитохрому P450 людини до двох моногідроксильних метаболітів.

За даними спектрометричного аналізу, в сироватці крові людини виявляється незмінений дутастерид, 3 головних метаболіти (4'-гідроксидутастерид, 1,2-дигідродутастерид і 6-гідроксидутастерид) і 2 малих метаболіти (6,4'-дигідроксидутастерид і 15-гідроксидутастерид).

Дутастерид інтенсивно метаболізується. Після перорального прийому дутастериду в дозі 0,5 мг/добу 1–15,4% (у середньому 5,4%) застосованої дози виводиться з калом у вигляді незміненого дутастериду. Решта застосованої дози виводиться у вигляді метаболітів.

У сечі виявляються лише сліди незміненого дутастериду (менше 0,1% застосованої дози). Кінцевий Т ½ дутастериду становить 3–5 тиж. Залишки дутастериду в сироватці крові можуть бути виявлені через 4–6 міс після закінчення лікування.

За даними вивчення фармакокінетики та фармакодинаміки, змінювати дозу дутастериду згідно з віком пацієнта не потрібно.

Вплив ниркової недостатності на фармакокінетику дутастериду не вивчали. Однак при прийомі 0,5 мг дутастериду у людини із сечею виводиться менше 0,1% дози, тому змінювати дозу пацієнтам із нирковою недостатністю не потрібно.

Вплив печінкової недостатності на фармакокінетику дутастериду не вивчали (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ та ЗАСТОСУВАННЯ).

Безпека та клінічні дослідження

Серцева недостатність. Повідомляли про дослідження застосування дутастериду в поєднанні з тамсулозином для лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Частота виникнення серцевої недостатності (збірне поняття) у групі комбінованої терапії була вищою, ніж у будь-якій групі монотерапії дутастеридом або тамсулозином.

У порівняльному дослідженні плацебо з хіміопрофілактикою дутастеридом за участю чоловіків віком 50–75 років з попередньо негативним результатом біопсії стосовно раку передміхурової залози і початковим рівнем простатспецифічного антигену (PSA) 2,5–10,0 нг/мл у чоловіків віком 50–60 років або 3–10 нг/мл у чоловіків віком від 60 років встановлено, що частота виникнення серцевої недостатності у пацієнтів, які приймали дутастерид 0,5 мг один раз на добу, вища порівняно з пацієнтами, які приймали плацебо. У ретроспективному аналізі цього дослідження показана вища частота серцевої недостатності у пацієнтів, які приймали дутастерид і блокатор α-адренорецеторів одночасно, порівняно з суб’єктами, які приймали дутастерид без блокатора α-адренорецепторів, плацебо і блокатор α-адренорецепторів або плацебо без блокатора α-адренорецепторів. Причинного зв’язку між застосуванням дутастериду (окремо або в комбінації з блокаторами α-адренорецепторів) та виникненням серцевої недостатності не встановлено (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ).

Рак передміхурової залози і низькодиференційовані пухлини. Повідомляли про дослідження порівняння плацебо та дутастериду за участю чоловіків віком 50–75 років з попередньо негативним результатом біопсії стосовно раку передміхурової залози і початковим рівнем PSA 2,5–10 нг/мл у чоловіків віком 50–60 років або 3–10 нг/мл у чоловіків віком від 60 років. Суб’єктам проведена голкова біопсія передміхурової залози (обов’язкова за первинним протоколом), дані якої були використані для аналізу диференціювання за шкалою Глісона. У дослідженні виявлено пацієнтів з діагнозом рак передміхурової залози. Більшість пухлин передміхурової залози (70%), виявлених за допомогою біопсії в обох групах лікування, мали високий рівень диференціювання (5–6 балів за шкалою Глісона).

У групі дутастериду зареєстровано більш високу частоту (n=29, 0,9%) низькодиференційованого раку передміхурової залози (8–10 балів за шкалою Глісона) порівняно з групою плацебо (n=19, 0,6%) (p=0,15). Протягом 1–2-го років дослідження кількість пацієнтів з раком передміхурової залози з диференціюванням 8–10 балів за шкалою Глісона була однаковою в групі дутастериду (n=17, 0,5%) і в групі плацебо (n=18, 0,5%). Протягом 3–4-го років дослідження більша кількість випадків раку передміхурової залози з диференціюванням 8–10 балів за шкалою Глісона діагностована у групі дутастериду (n=12, 0,5%) порівняно з групою плацебо (n=1, <0,1%) (p=0,0035). Немає даних про вплив на ризик розвитку раку передміхурової залози у чоловіків, які приймають дутастерид більше ніж 4 роки. Відсоток пацієнтів з діагнозом раку передміхурової залози з диференціюванням 8–10 балів за шкалою Глісона зберігався постійним у різні періоди дослідження (1–2-й роки, 3–4-й роки) у групі дутастериду (0,5% у кожен період), тоді як у групі плацебо відсоток пацієнтів із низькодиференційованим раком передміхурової залози (8–10 балів за шкалою Глісона) був нижчим протягом 3–4-го років, ніж протягом 1–2-го років (<0,1% і 0,5% відповідно) (див. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ). Не виявлено різниці в частоті виникнення раку передміхурової залози з диференціюванням 7–10 балів за шкалою Глісона (p=0,81).

Як встановлено в дослідженні лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози, де первинним протоколом не передбачено обов’язкової біопсії і всі діагнози раку передміхурової залози встановлені за допомогою біопсії за показаннями, частота раку передміхурової залози з диференціюванням 8–10 балів за шкалою Глісона становила 0,5% (n=8) у групі дутастериду, 0,7% (n=11) у групі тамсулозину та 0,3% (n=5) у групі комбінованої терапії.

Зв’язок між застосуванням дутастериду та виникненням низькодиференційованого раку передміхурової залози залишається нез’ясованим.

Рак грудної залози у чоловіків. Два випадок-контрольовані епідеміологічні дослідження, одне проведено у США (n=339 випадків раку грудної залози і n=6780 у групі контролю), а інше — у Великій Британії (n=398 випадків раку молочної залози і n=3930 у групі контролю), не показали підвищення ризику розвитку раку грудної залози у чоловіків при застосуванні інгібіторів 5α-редуктази. Результати першого дослідження не виявили зв’язку з раком грудної залози (відносний ризик у разі застосування ≥1 року до встановлення діагнозу раку молочної залози порівняно із застосуванням <1 року: 0,70; 95% ДІ 0,34–1,45). У другому дослідженні відносний ризик раку молочної залози, пов’язаний із застосуванням інгібіторів 5α-редуктази, порівняно з таким при відсутності застосування становив 1,08; 95% ДІ 0,62–1,87.

Причинний зв’язок між виникненням раку грудної залози у чоловіків та довготривалим застосуванням дутастериду не встановлений.