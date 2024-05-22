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Вітамін А (Vitamin A) (556164) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Вітамін А (Vitamin A)
Ціна в місті Київ
від 289,44 грн
Без рецепта
100 шт від 289,44 грн
В наявності в 9 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Кількість штук в упаковці
100 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин