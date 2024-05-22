у якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело біофлавоноїдів з метою:

— загального зміцнення організму;

— поліпшення імунітету;

— нормалізації венозного і лімфатичного кровообігу в нижніх кінцівках і венах прямої кишки;

— зменшення відчуття важкості в нижніх кінцівках.

Спосіб використання та рекомендована добова доза:

таблетки вживати під час прийому їжі, ковтати не розжовуючи; запивати 1 склянкою (200 мл (ml)) питної води.

Дорослим та особам похилого віку (65 років та старше) вживати по 1 таблетці на добу (вранці). Курс споживання: 2 міс, далі 2 міс перерви.

При необхідності курс споживання можна повторити 2–3 рази на рік. Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.

Застереження щодо вживання

Не перевищувати рекомендовану добову дозу.

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Не є лікарським засобом.