ВЕНОДІОЛ ФОРТЕ (VENODIOL FORTE) (556034) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
ВЕНОДІОЛ ФОРТЕ інструкція із застосування
Характеристика
комплекс біологічно активних речовин, що входять до складу Венодіол Форте, має загальнозміцнюючі, ангіопротекторні та лімфотонізуючі властивості: сприяє підвищенню тонусу та поліпшенню еластичності венозних судин, нормалізації проникності капілярів, прискоренню лімфатичного транспорту, пригніченню аутоагресивності лейкоцитів і макрофагів, а також блокуванню синтезу місцевих медіаторів запалення, нормальному кровотворенню та підвищенню захисних сил організму.
Рекомендації з вживання
у якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело біофлавоноїдів з метою:
— загального зміцнення організму;
— поліпшення імунітету;
— нормалізації венозного і лімфатичного кровообігу в нижніх кінцівках і венах прямої кишки;
— зменшення відчуття важкості в нижніх кінцівках.
Спосіб використання та рекомендована добова доза:
таблетки вживати під час прийому їжі, ковтати не розжовуючи; запивати 1 склянкою (200 мл (ml)) питної води.
Дорослим та особам похилого віку (65 років та старше) вживати по 1 таблетці на добу (вранці). Курс споживання: 2 міс, далі 2 міс перерви.
При необхідності курс споживання можна повторити 2–3 рази на рік. Перед вживанням рекомендована консультація лікаря.
Застереження щодо вживання
Не перевищувати рекомендовану добову дозу.
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не є лікарським засобом.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до складових компонентів; виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки в стадії загострення.
Умови зберігання
зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці та недоступному для дітей місці.